Colas de varios kilómetros en la TF-1 dirección Santa Cruz de Tenerife

El vuelco de un remolque ligero ha provocado retenciones de varios kilómetros en la TF-1 desde la zona de Abades hasta casi los túneles de Güímar

Sobre las 14:39 horas de esta tarde el vuelvo de un remolque ligero ha cortado el paso a los vehículos en la TF-1, lo que ha provocado retenciones de varios kilómetros. Sobre las 17:15 horas de la tarde, las colas de coches se podían seguir desde Abades hasta casi los túneles de Güímar en dirección Santa Cruz de Tenerife.

Todo ocurrió en el kilómetro 31 a la altura de El Tablado, perteneciente a Güímar. No ha habido que lamentar heridos. En el incidente han participado el servicio de carreteras y Guardia Civil.