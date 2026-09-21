Colectivos estudiantiles de México aseguran que la universidad pudo evitar el asesinato de Claudia Tacoronte

Las asociaciones critican la inseguridad en la Universidad de Morelos y exigen suspender los intercambios extranjeros y piden justicia rigurosa contra el presunto asesino

Las asociaciones estudiantiles de México aseguran hoy que la universidad pudo evitar el asesinato de la joven canaria Claudia Tacoronte. El colectivo feminista de la Universidad de Morelos denuncia la grave inseguridad del campus. Por ello, exigen responsabilidades a las instituciones tras este terrible crimen.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El trágico asesinato de la estudiante canaria Claudia Tacoronte genera una profunda indignación en México. Las organizaciones feministas universitarias alzan la voz para reclamar justicia. De este modo, señalan directamente a las autoridades educativas y estatales por su inacción.

Un clima de miedo constante

Mariana, portavoz del colectivo feminista Morritas en la Universidad Autónoma de Morelos, describe una realidad aterradora para las alumnas del centro. Las jóvenes salen corriendo de sus clases para tomar el autobús con rapidez. También vigilan su entorno constantemente al caminar hacia sus vehículos particulares.

Por lo tanto, las estudiantes de este campus viven expuestas a un peligro diario. La propia universidad conoce esta terrible situación desde hace muchísimo tiempo.

Falta de advertencias a extranjeros

Las asociaciones consideran fundamental advertir a las universidades extranjeras sobre este grave riesgo. En consecuencia, piden suspender temporalmente todos los programas de intercambio internacional.

Las estudiantes locales lamentan profundamente tener que hacer esta severa recomendación. Sin embargo, prefieren evitar que otras jóvenes vengan y sufran la misma violencia.

Claudia se enfrentó a esta peligrosa realidad sin conocerla previamente. Además, este desconocimiento absoluto aumentó trágicamente su vulnerabilidad al llegar al país azteca.

Impunidad en casos anteriores

Las universitarias denuncian una alarmante falta de apoyo institucional en su día a día. De hecho, ni la universidad ni el estado ofrecen soluciones reales.

Cuatro alumnas perdieron la vida violentamente en los meses anteriores al crimen de Claudia. Actualmente, la policía no logra identificar a tres de estos asesinos.

Las compañeras notan una clara diferencia en la velocidad de la justicia. Ciertamente, la investigación del caso de Claudia avanza muchísimo más rápido.

Exigencia de justicia rigurosa

Las autoridades mantienen al presunto feminicida en la cárcel de forma preventiva. Mientras tanto, la población local conoce a este hombre como el Trompas.

Ante esta situación, los colectivos feministas exigen una investigación policial muy rigurosa. El objetivo principal es evitar que el acusado eluda la acción judicial.

Finalmente, las estudiantes esperan que este trágico caso marque un precedente real. Ellas quieren garantizar la seguridad de todas las mujeres en las aulas.