‘Con Cúrcuma’ analizará los nutrientes de un buen menú escolar

El programa gastronómico de La Radio Canaria, miércoles a las 21.05 horas, echará un vistazo a los aspectos nutricionales de un menú para escolares. Hablará, además, de waterpolo y aceite y de cocina al vacío

‘Con Cúrcuma’, que se emite los miércoles en La Radio Canaria a las 21:05 horas, y en redifusión el sábado a las 00:00 horas, se trasladará en esta ocasión hasta el Suroeste de Gran Canaria para visitar ‘Viajera’, el nuevo ‘Bar Central’ del Hotel Lopesan Costa Melonera que acaba de abrir sus puertas.

El director de ‘Con Cúrcuma’, Francisco Belín, aprovechará para entrevistar al chef titular, Bevir, Germán Ortega, y al ‘alma máter’ del mismo, Rogelio Tenorio. Ambos se encargarán de confeccionar el retrato culinario de lo que espera al comensal nada más traspasar sus puertas, que no es poco», avanza Belín. Y en esta línea de entrevistas ‘in situ’, el periodista gastronómico José Luis Reina conversará, esta vez en Lanzarote, con Gonzalo Calzadilla, jefe de cocina del restaurante César.

Francisco Belín, dirige y conduce ‘Con Cúrcuma’ en La Radio Canaria

Waterpolo y AOVE

¿Quién dijo que aceite y agua no mezclan? Pues Alberto Barroso parece haberlo logrado. El waterpolista y campeón con la selección de España de esta especialidad deportiva es, también, cultivador de AOVE, (aceite de oliva virgen extra), que comercializa bajo la etiqueta ‘Raza’ en las distintas variedades que generan sus selectos olivos en la provincia de Jaén. El deportista, que competirá esta temporada en un club de Tenerife, detallará para ‘Con Cúrcuma’ las propiedades organolépticas de sus aceites.

Instantánea de una cata reciente de aceite ‘Raza’, del waterpolista Alberto Barroso

Alejandro Bello, chef de El Lajar de Bello, (Arona, un sol Repsol), desgranará para el gastronómico de La Radio Canaria su concepto de comienzo de temporada a la vez que comentará el recibimiento a Toni Botella, uno de los grandes conocedores internacionales de la ‘cocina al vacío’ que estos días está de visita por las Islas.

Vuelta al cole

La actualidad gastronómica llegará, como es habitual, de la mano del periodista gastronómico Sergio Lojendio que esta vez se sumerge en las claves nutricionales para una adecuada ‘Vuelta al Cole’, mientras que Pedro Hernández comentará la puesta en escena de su nuevo menú degustación junto a su invitación para una nueva ‘cita mensual’ con un chef de prestigio que en esta ocasión se celebrará en el restaurante Kentia, en el hotel ‘La Isla y el Mar’, en Puerto del Carmen, Lanzarote.

Pedro Hernández, chef

Más acento lanzaroteño a cargo de José Luis Reina que vuelca su mirada sobre el vino de la isla de los volcanes junto al experto David Hall. El chef Luis Benito comentará el éxito de sus ‘Noches de Verano’, extrapoladas desde El Chiringuito Tropical de Playa Blanca a su pueblo natal de Almansa, en Albacete, donde hace unos meses abrió el restaurante escuela Ikono.

Y al cierre, como siempre, la sección ‘Entrevista Vintage’ que rescata en esta entrega la charla mantenida con la chef majorera Yareli Pérez, del restaurante La Puipana, en Lanzarote.