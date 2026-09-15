El operativo ha trabajado durante la noche en perimetrar el incendio, que ha afectado a 15,5 hectáreas y seguirán en la zona varias brigadas para vigilar que el fuego no se reproduzca, ha referido en un audio difundido por la institución insular

Helicóptero en los trabajos de extinción en Cazadores, Telde. Imagen Ayuntamiento de Telde

El Cabildo de Gran Canaria ha dado por controlado antes de las 02.00 horas de este martes el incendio declarado en Cazadores, en el municipio de Telde, que pudo estabilizarse poco antes de las 17.00 horas de este lunes.

Así lo ha informado el director de Emergencias de la corporación insular, Federico Grillo, quien ha explicado que los vecinos que fueron evacuados preventivamente han podido ya regresar a sus casas, al tiempo que las carreteras que quedaron cerradas para facilitar los trabajos de extinción vuelven a estar abiertas.

El operativo ha trabajado durante la noche en perimetrar el incendio, que ha afectado a 15,5 hectáreas y seguirán en la zona varias brigadas para vigilar que el fuego no se reproduzca, ha referido en un audio difundido por la institución insular.

Grillo ha informado de que el dispositivo contraincendios de la isla permanecerá alerta, ya que la ola de calor que afecta a la vertiente oriental del archipiélago no remitirá hasta el jueves.