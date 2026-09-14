Telde, Gran Canaria, se prepara para la procesión del Santo Cristo que tendrá lugar esta tarde.

Se trata de uno de los actos más populares y seguidos por los fieles al santo. Desde primera hora de la mañana, son muchos los fieles que se han acercado hasta esta Basílica de San Juan Bautista, en Telde, para acompañar al Santo Cristo en su día.

Durante la mañana, se han celebrado varias misas, antesala a la que oficiará esta tarde, a partir de las 19:00, el obispo Mazuelos. Tras este acto, la imagen del Cristo recorrerá, entre miles de fieles, las calles del casco histórico de Telde.

Por su parte, el párroco de la Iglesia San Juan, Antonio Juan López, explica que «esta imagen tiene mucha devoción, sobre todo en esta zona sur, desde Las Palmas hacia Mogán».

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, comenta que «tiene un ‘plus’ añadido y es esa popularidad extra, a la que ya tiene, que le ha hecho la visita del Papa».