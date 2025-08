Trump confirma una próxima reunión con Rusia y recuerda que se acerca la fecha límite para lograr un alto el fuego en Ucrania

Imagen de archivo del 47º Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump / EUROPA PRESS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este miércoles la celebración de una nueva ronda de conversaciones con Rusia, en medio de la creciente presión por lograr un alto el fuego en Ucrania antes de la fecha límite del 8 de agosto que estableció por la administración estadounidense.

“Tenemos una reunión con Rusia. Veremos qué sucede. Tomaremos esa decisión en ese momento”, señaló Trump en una rueda de prensa sobre la posibilidad de imponer aranceles del 100 % a los países que compren energía rusa.

Sin embargo, el mandatario matizó que no mencionó ningún porcentaje concreto y prefirió no anticipar medidas: “Veremos qué sucede en el próximo periodo, que es bastante breve”. Cabe recordar que a principios de mes, Trump advirtió de que impondría “aranceles muy severos” si no se lograba un acuerdo, llegando a hablar de un aumento “de aproximadamente el 100 por cien”.

Por otro lado, el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, tiene previsto viajar a Rusia esta semana para reunirse con funcionarios del Kremlin, como parte de los esfuerzos diplomáticos previos a la fecha límite. Washington, no obstante, no ha ofrecido más detalles sobre este desplazamiento.