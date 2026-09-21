Sobre la casa de Cueva de la Negra, en Pájara, pesa una orden de demolición y este lunes la Demarcación de Costas tenía previsto una intervención

Finalmente, no se ha producido el derribo ni el desalojo de la casa de Cueva de la Negra, en Pájara, por parte de Costas. Un amplio dispositivo policial se desplazó hasta la zona, pero no pudo llevarse a cabo ninguna actuación al no cumplirse los plazos establecidos en la notificación, que debía realizarse en horario diurno y con la notificación con una antelación de cinco días hábiles.

Un grupo de familiares, amigos y personas allegadas se ha concentrado en las proximidades de la conocida como casa de Cueva de la Negra, en Pájara, Fuerteventura, para acompañar a la familia propietaria, en el interior de la vivienda ante la intervención prevista por parte de la Demarcación de Costas que no se ha producido, al menos, este lunes.

Sobre el inmueble pesa una orden de demolición y Costas mantiene su intención de acceder a la vivienda. No obstante, en su comunicación más reciente no se refiere únicamente a un posible derribo, sino a la entrada en la edificación y a su “inhabilitación para usos prohibidos por la Ley de Costas”.

La Demarcación de Costas sostiene que la vivienda ocupa terrenos de dominio público marítimo-terrestre y que en ella se desarrolla un uso residencial, algo que, según el organismo, está prohibido por la normativa. La familia, por su parte, ha presentado un recurso que ha sido admitido a trámite y mantiene su oposición a cualquier actuación sobre el inmueble.

Casa Las Señoras, Cueva de la Negra. Imagen Cabildo de Fuerteventura

Incertidumbre sobre la intervención

Entre los congregados en la zona y la familia existía cierta incertidumbre sobre la intervención que podría implicar el desalojo de la vivienda, su precinto, el tapiado o el cierre de accesos.

Uno de sus portavoces de la familia ha denunciado en Televisión Canaria que la situación se está viviendo como un “velatorio” de la vivienda y ha asegurado que familiares y amigos se han desplazado hasta Cueva de la Negra para acompañarlos.

El portavoz también ha cuestionado que Costas pueda ejecutar ahora una actuación de tapiado al amparo de la misma resolución que contemplaba la demolición y ha reclamado la intervención de las administraciones canarias para impedir lo que considera una actuación contraria a la legalidad.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El Cabildo ya adoptó medidas cautelares

El pasado mes de agosto, el área de Patrimonio Cultural del Cabildo de Fuerteventura adoptó medidas cautelares de suspensión con el objetivo de evitar que se llevara a cabo la demolición de la vivienda.

La Corporación insular justificó entonces estas medidas por la necesidad de impedir “un posible daño irreversible” al patrimonio cultural y arqueológico. La suspensión fue comunicada a las administraciones competentes y se estableció con carácter cautelar e inmediato.

Finalmente, el derribo no llegó a ejecutarse en aquel momento, aunque la propietaria y sus familiares han continuado pendientes de la evolución del procedimiento y de la resolución judicial.

Ahora, la atención se centra en la actuación prevista para este lunes, cuando la Demarcación de Costas tiene previsto acceder al inmueble. La presencia de familiares y allegados en la vivienda pretende acompañar a la propietaria durante una jornada marcada por la incertidumbre sobre el alcance concreto de la intervención.