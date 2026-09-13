El sindicato reclama reforzar de forma urgente la plantilla de la Policía Portuaria tras la instalación del campamento provisional para migrantes en el puerto de Ceuta

CSIF alerta del riesgo para la seguridad del puerto de Ceuta por las carpas de acogida. Europa Press

El sindicato CSIF ha alertado este domingo del riesgo que, a su juicio, supone para la seguridad de las instalaciones portuarias de Ceuta la instalación de unas carpas provisionales para la acogida de migrantes.

La organización reclama un refuerzo urgente de la plantilla de la Policía Portuaria ante la activación del nivel 2 de protección portuaria y el aumento de las necesidades de vigilancia y control en el muelle de Poniente.

CSIF considera que los efectivos actuales se encuentran al límite de su capacidad y pide prorrogar de forma inmediata los contratos temporales vinculados a la Operación Paso del Estrecho (OPE), cuya finalización está prevista para finales de septiembre.

Adaptar los recursos a las necesidades

Además, reclama nuevas contrataciones y una ampliación de la plantilla para adaptar los recursos a las necesidades derivadas del dispositivo de acogida instalado en el recinto portuario.

El sindicato señala que un informe técnico de Puertos del Estado ya advertía del incremento de los riesgos asociados a la instalación del campamento en una infraestructura considerada crítica para el abastecimiento y la conectividad de Ceuta.

CSIF reclama medios suficientes para garantizar la seguridad de las instalaciones, el tránsito de pasajeros y mercancías y la protección de los trabajadores, y advierte de que podría emprender acciones sindicales y legales si no se adoptan medidas. CCOO también se pronunció este sábado en términos similares.