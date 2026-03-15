Una situación que preocupa, como a tantos cubanos en Canarias, que están pendientes de lo que ocurre con sus familiares y amigos en el país caribeño

El viernes pasado, manifestantes quemaron la sede del Partido Comunista en Cuba y la pasada noche volvieron a salir a la calle, para exigir cambios urgentes. Los cubanos que viven en Canarias siguen de cerca lo que ocurre, con miedo por sus familiares y la esperanza de un cambio pacífico.

Informa. RTVC.

«Sentimos mucha pena porque tenemos a nuestra familia allí y sabemos lo mal que lo están pasando.», han afirmado este domingo, a las cámaras de Televisión Canaria. Siguen de cerca las manifestaciones en Cuba, mientras su país enfrenta escasez de alimentos, medicinas y cortes de luz continuos.

Situación actual

Una situación que preocupa, como a tantos cubanos en Canarias, que están pendientes de lo que ocurre con sus familiares y amigos en el país caribeño.

También han reiterado que «Esperamos que haya un cambio, pero que sea una transición tranquila, sin daños y sin violencia».