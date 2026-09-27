El CV Emalsa Gran Canaria supera por 3-1 al Sayre CC La Ballena y se cita este domingo con el Tenerife Libby’s La Laguna en la gran final de la Copa Gobierno de Canarias

El CV Emalsa Gran Canaria se mete en la final de la Copa Gobierno de Canarias / CV Emalsa Gran Canaria

Tras imponerse este sábado al Sayre CC La Ballena por 3-1 en semifinales, el CV Emalsa Gran Canaria estará en la final de la Copa Gobierno de Canarias. El conjunto dirigido por Juan Diego García reaccionó tras ceder el primer set y encadenó tres parciales consecutivos para certificar su clasificación. El Emalsa disputará la final este domingo a las 10:00 horas ante el Tenerife Libby’s La Laguna, en busca del título autonómico.

Primer set

El Sayre CC La Ballena tomó la iniciativa desde el inicio y logró mantenerse por delante hasta el noveno punto, aprovechando las dudas del CV Emalsa Gran Canaria en recepción. El Olímpico reaccionó y, gracias a una mejora en el bloqueo, consiguió igualar el marcador a 11 (11-11). El intercambio de puntos se mantuvo hasta el 20-20, pero varios errores no forzados y dificultades en la transición al ataque permitieron al Sayre abrir una pequeña ventaja en el tramo decisivo. Finalmente, el conjunto visitante cerró el primer set (22-25).

Segundo set

El Emalsa salió decidido a reaccionar y mantuvo la igualdad en los primeros compases del set (5-5). A partir de ahí, el equipo de Juan Diego García elevó su intensidad en bloqueo y ataque para comenzar a tomar ventaja en el marcador. El equipo mantuvo la regularidad y siguió apretando hasta situarse 21-15, dominando tanto en la red como en las acciones ofensivas. Las ‘olimpilocas’ sostuvieron el ritmo en el tramo final y cerraron el segundo set por 25-17 para igualar la eliminatoria.

Tercer set

Máxima igualdad e intercambio de golpes hasta el 8-7. A partir de ahí, el Olímpico dio un paso adelante en la red, aumentando su solidez tanto en bloqueo como en ataque para abrir una ventaja que llegó hasta el 22-16. En el tramo final, el equipo mantuvo con solvencia su side out para cerrar el set (25-18) y ponerse por delante en la eliminatoria.

Cuarto set

El cuarto set comenzó con la misma dinámica del anterior, con intercambio de puntos hasta el 5-5. A partir de ahí, el CV Emalsa Gran Canaria volvió a mostrarse más regular y sólido para tomar una ventaja de cuatro puntos (14-10).

El equipo siguió imponiéndose en el bloqueo, ampliando la diferencia (20-14). La mejoría en esta faceta permitió al Emalsa mantener el control y situarse 22-15.

En el tramo final, dos puntos consecutivos de contraataque y otro de bloqueo sentenciaron el set por 25-15, cerrando el encuentro con victoria por 3-1.