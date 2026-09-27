El CV Emalsa Gran Canaria se mete en la final de la Copa Gobierno de Canarias

El CV Emalsa Gran Canaria supera por 3-1 al Sayre CC La Ballena y se cita este domingo con el Tenerife Libby’s La Laguna en la gran final de la Copa Gobierno de Canarias
Tras imponerse este sábado al Sayre CC La Ballena por 3-1 en semifinales, el CV Emalsa Gran Canaria estará en la final de la Copa Gobierno de Canarias. El conjunto dirigido por Juan Diego García reaccionó tras ceder el primer set y encadenó tres parciales consecutivos para certificar su clasificación. El Emalsa disputará la final este domingo a las 10:00 horas ante el Tenerife Libby’s La Laguna, en busca del título autonómico.
Primer set
El Sayre CC La Ballena tomó la iniciativa desde el inicio y logró mantenerse por delante hasta el noveno punto, aprovechando las dudas del CV Emalsa Gran Canaria en recepción. El Olímpico reaccionó y, gracias a una mejora en el bloqueo, consiguió igualar el marcador a 11 (11-11). El intercambio de puntos se mantuvo hasta el 20-20, pero varios errores no forzados y dificultades en la transición al ataque permitieron al Sayre abrir una pequeña ventaja en el tramo decisivo. Finalmente, el conjunto visitante cerró el primer set (22-25).
Segundo set
El Emalsa salió decidido a reaccionar y mantuvo la igualdad en los primeros compases del set (5-5). A partir de ahí, el equipo de Juan Diego García elevó su intensidad en bloqueo y ataque para comenzar a tomar ventaja en el marcador. El equipo mantuvo la regularidad y siguió apretando hasta situarse 21-15, dominando tanto en la red como en las acciones ofensivas. Las ‘olimpilocas’ sostuvieron el ritmo en el tramo final y cerraron el segundo set por 25-17 para igualar la eliminatoria.
Tercer set
Máxima igualdad e intercambio de golpes hasta el 8-7. A partir de ahí, el Olímpico dio un paso adelante en la red, aumentando su solidez tanto en bloqueo como en ataque para abrir una ventaja que llegó hasta el 22-16. En el tramo final, el equipo mantuvo con solvencia su side out para cerrar el set (25-18) y ponerse por delante en la eliminatoria.
Cuarto set
El cuarto set comenzó con la misma dinámica del anterior, con intercambio de puntos hasta el 5-5. A partir de ahí, el CV Emalsa Gran Canaria volvió a mostrarse más regular y sólido para tomar una ventaja de cuatro puntos (14-10).
El equipo siguió imponiéndose en el bloqueo, ampliando la diferencia (20-14). La mejoría en esta faceta permitió al Emalsa mantener el control y situarse 22-15.
En el tramo final, dos puntos consecutivos de contraataque y otro de bloqueo sentenciaron el set por 25-15, cerrando el encuentro con victoria por 3-1.