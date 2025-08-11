El CV Guaguas arranca este lunes el entrenamiento de la temporada 25/26 con el objetivo de competir en las fases finales de la Liga de Campeones CEV, así como mantener la hegemonía nacional «en el 50 aniversario de la entidad»

En declaraciones a los medios de comunicación, el entrenador del CV Guaguas, Sergio Camarero, ha apelado al trabajo diario y la confianza en el bloque para “dar más pasos para seguir estando arriba” en una temporada donde los rivales nacionales, con el objetivo de derrocar a los grancanarios, y europeos “se refuerzan cada vez más”. El entrenamiento de la temporada 25/26 ha comenzado este lunes con el objetivo de competir en las fases finales de la Liga de Campeones CEV.

El técnico canario ha abogado por acoplar a “cuatro incorporaciones importantes” –Osmany Juantorena, Hélder Spencer, Arturo Iglesias y Augusto Colito-, para que, “en el momento oportuno, con buena forma y el apoyo del público”, el Guaguas continúe avanzando en Europa, donde primero espera el MAV Foxconn Székesfehérvár húngaro, en una eliminatoria a doble partido a disputarse entre el 21 y 23 de octubre en Hungría y una semana después en Gran Canaria.

“La idea era mantener el bloque, lo más importante para los éxitos es el grupo, el vestuario y mantener la base de hace dos o tres años para facilitar el trabajo. El Guaguas ya es considerado en Europa, saben que es un club serio que avanza cada año más”, ha elogiado el entrenador Sergio Camarero.

El Guaguas arranca este lunes el entrenamiento de la temporada 25/26 con el objetivo de «dar un paso adelante» en Europa. EFE/Ángel Medina G.

Uno de los capitanes de la plantilla, el receptor argentino Nico Bruno, ha abogado por “renovar ilusiones y mantener los títulos que conseguimos en los dos últimos años”, además de “pelear en lo más alto en Europa, unos objetivos para los que “no hay una receta mágica ni especial”, sino el trabajo diario y la integración de los fichajes que dan un salto de calidad al equipo.

Trabajo más intenso para el CV Guaguas

Para mejorar el papel europeo del Guaguas, Bruno ha apuntado que “el nivel en Europa debe ser más alto en algunos aspectos que iremos puliendo durante el año”, por lo que ha exigido “trabajar con la misma intensidad que las anteriores temporadas” para revalidar los títulos y avanzar con paso firme en la Liga de Campeones CEV.

“Desde que estoy en el Guaguas, sabemos que todos te apuntan con el dedo como rival a batir y candidato a ganar, pero en la cancha hay que jugar y competir. Me gusta el desafío”, ha destacado el argentino.

Un jugador que sabe lo que es ganar la Liga de Campeones CEV, en tres ocasiones, es el flamante fichaje estrella del CV Guaguas, Osmany Juantorena, quien ha pedido “mantener los pies en la tierra” y pensar en el partido a partido para luego ver dónde ponen los resultados al club amarillo, ya que “si pensamos en el siguiente paso es una ambición muy grande”.

El Club Voleibol Guaguas volvió este lunes a los entrenamientos tras el parón veraniego. EFE/Ángel Medina G. Camarero (d), charla con dos de los nuevos fichajes del equipo, el caboverdinao Hélder Spencer (i) y el cubano-italiano Osmany Juantorena (c). EFE/Ángel Medina G.

El receptor cubano ha dicho que espera “contribuir a que sea un año muy bonito”, tanto en las competiciones nacionales como en las continentales, para el Guaguas, un equipo “muy competitivo y ambicioso” que le presentó un proyecto al que no dudó en sumarse.

Nuevas incorporaciones al Guaguas

Juantorena ha recordado que, si el Guaguas doblega al MAV Foxconn Székesfehérvár húngaro y avanza en la segunda eliminatoria caerán en el grupo del Perugia, vigente campeón de la Liga de Campeones CEV, muestra de lo competida y complicada que será la máxima competición del voleibol del Viejo Continente.

Con las incorporaciones a los entrenamientos de Hélder Spencer y Osmany Juantorena, el CV Guaguas arranca su pretemporada a falta de que se sumen Jean Pascal Diedhiou, Unai Larrañaga, Augusto Colito y Arturo Iglesias.