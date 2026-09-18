El entrenador de la UD Las Palmas, Rubén de la Barrera, analizó en la previa del encuentro ante el Burgos CF las claves de un partido en el que el conjunto amarillo buscará prolongar su dinámica positiva

De la Barrera espera «una gran versión» de Las Palmas frente al Burgos / UD Las Palmas

La Unión Deportiva Las Palmas recibirá el domingo al Burgos en la sexta jornada de LaLiga Hypermotion y su entrenador, Rubén de la Barrera, espera que el equipo ofrezca «una gran versión» para derrotar a un rival al que no han podido marcarle ningún gol en los últimos seis enfrentamientos desde 2021, ni en casa ni a domicilio.

El técnico coruñés, no obstante, ha matizado en conferencia de prensa que, con el cambio de entrenador y la llegada del irundarra Sergio Francisco al banquillo blanquinegro, pueden encontrarse a un rival «diferente» en su forma de plantear los encuentros.

De la Barrera ha destacado el contraataque y el talento individual de un Burgos que ha completado «un buen arranque de temporada», con ocho puntos sumados, solo dos menos que el conjunto isleño.

Mejorar con balón

El entrenador de la Unión Deportiva ha restado importancia a la suplencia de Kirian Rodríguez en el partido de Cádiz, subrayando que se trata de un jugador «fundamental» para el equipo, pero dejando entrever que el tinerfeño no está atravesando por un buen momento de juego.

Además, ha reconocido que se ha propuesto como reto personal mejorar las prestaciones con balón de varios futbolistas jóvenes, como el centrocampista Iñaki González y el central Juanma Herzog.

En el caso del zaguero tinerfeño, no quiere «ni pensar» en que pueda ser baja para los próximos partidos si es convocado por la selección española sub 21, lo que mermaría aún más una línea defensiva con varias ausencias por lesión.

El problema de los viajes

Por otra parte, De la Barrera se ha solidarizado con las palabras de Álvaro Cervera, entrenador del CD Tenerife, quien se ha quejado públicamente por la tardía publicación de las fechas y horarios de las jornadas ligueras, una circunstancia que repercute especialmente en los equipos isleños a la hora de planificar los complicados viajes que deben afrontar.