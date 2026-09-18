El central tinerfeño de la UD Las Palmas entra en la lista de David Gordo para los tres últimos partidos de la fase de clasificación del Europeo de 2027

Juanma Herzog vuelve a la Selección española Sub-21 / SE Fútbol

Juanma Herzog vuelve a estar entre los elegidos de la Selección española Sub-21. El central tinerfeño de la UD Las Palmas ha sido convocado por David Gordo para afrontar los tres últimos encuentros de la fase de clasificación para el Campeonato de Europa de 2027, que España disputará ante Finlandia, San Marino y Rumanía.

La convocatoria supone una nueva oportunidad internacional para Herzog, que ya disputó el Campeonato de Europa Sub-21 de 2025 y cuenta con experiencia previa con el combinado nacional de la categoría. El futbolista canario se ha consolidado además como una pieza importante para la UD Las Palmas, acumulando 406 minutos en las cinco primeras jornadas de la temporada, según AS.

Su presencia en la lista llega en un momento destacado para el jugador, que se perderá los próximos compromisos de la UD Las Palmas ante Eibar y Valladolid debido a su convocatoria internacional. La ausencia del tinerfeño se suma a las bajas que afectan a la defensa amarilla durante este inicio de curso.

España busca cerrar la clasificación

La selección dirigida por David Gordo llega a esta ventana como líder del Grupo A con siete victorias en siete partidos. España suma 30 goles a favor y solo tres en contra y mantiene una ventaja de cinco puntos sobre Finlandia, su próximo rival.

De hecho, una victoria ante Finlandia garantizaría matemáticamente la clasificación para el Europeo de 2027. En caso de empate, España tendría que vencer posteriormente a San Marino para asegurar el pase.

Herzog y el resto de internacionales afrontarán así tres compromisos en una concentración que comenzará el lunes 21 de septiembre en Madrid. El primer encuentro será el 25 de septiembre ante Finlandia en Tampere, seguido del duelo frente a San Marino el 1 de octubre y del último partido contra Rumanía, el 6 de octubre en Ibiza.

La convocatoria de la sub 21 la forman: