El jugador francés de la UD Las Palmas, Enzo Loiodice, considera que ante el Burgos FC, próximo rival amarillo, deberán ser «contundentes» y evitar los contragolpes

Enzo Loiodice, durante el partido ante el Cádiz de LaLiga Hypermotion. Imagen UDLP

El centrocampista de la Unión Deportiva Las Palmas, Enzo Loiodice, vaticina que el equipo amarillo vivirá una temporada positiva, en la que volverán a luchar por el ascenso a Primera División, un objetivo por el que decidió renovar este verano por dos años.

Elegido cuarto capitán de la plantilla, el futbolista francés ha reconocido en conferencia de prensa que, cuando llegó en 2020, no pensaba disputar tantos partidos en un club que, según ha dicho, ha «aprendido a querer».

El equipo isleño recibirá el próximo domingo al Burgos CF, rival al que no ha conseguido hacerle un solo gol en los últimos años, lo que supone «un reto».

El jugador parisino, de 25 años, recuerda que el equipo castellano practica «un juego directo», pero también tiene «jugadores de calidad», por lo que augura que Las Palmas tendrá el balón, aunque deberán ser «contundentes» y evitar los contragolpes.

Buen inicio de temporada

Loiodice resalta que el equipo amarillo ha tenido «un buen inicio de temporada» pero tiene «mucho margen de crecimiento» en su juego, en el que tratan de mejorar «la presión y salida de balón».

Además, ha resaltado el papel de los canteranos, destacando que no se les ha regalado el puesto, sino que se lo han ganado porque tienen «calidad» y «ganas de aprender».

Por otra parte, ha reconocido que no esperaba tener «tantos minutos» en este inicio de curso tras la grave lesión que sufrió la temporada anterior, y ahora está «empezando a coger el ritmo», pero no quiere forzar su cuerpo porque sabe que con el tiempo alcanzará su mejor nivel.