Berto Mata: «’Canarias en Juego’ quiere ser el punto de encuentro del fútbol regional»

El periodista deportivo presenta ‘Canarias en Juego’, el nuevo programa de Canarias Play que llega este 16 de septiembre con toda la actualidad de los equipos canarios de Tercera División RFEF

El periodista deportivo Berto Mata presenta a partir de este miércoles ‘Canarias en Juego’, un espacio que pone el foco en los equipos de fútbol de 3ª RFEF en las Islas.

RTVC refuerza su apuesta por el fútbol regional con el estreno en Canarias Play este miércoles 16 de septiembre a las 22:00 horas, de ‘Canarias en Juego‘, un nuevo espacio que seguirá cada semana la actualidad de los equipos canarios que compiten en Tercera División RFEF y que es fruto de un acuerdo alcanzado con Arona Media Comunicación, productora del nuevo espacio.

Al frente de este nuevo proyecto estará Berto Mata, periodista deportivo y una de las voces más reconocibles de las retransmisiones del fútbol isleño. Tras narrar este verano los encuentros de pretemporada de la UD Las Palmas, del CD Tenerife y del Costa Adeje Tenerife en Televisión Canaria, inicia ahora una nueva etapa al frente de este formato, que aspira a convertirse en la gran ventana del fútbol regional canario.

Berto se pasa por rtvc.es para contarnos cómo será ‘Canarias en Juego’ y por qué esta nueva apuesta supone un impulso para los clubes y los aficionados.

Comienzas una nueva andadura como voz de nuestro deporte regional ¿Qué es lo que más ilusión te hace de ponerte al frente de este proyecto?

Lo que más ilusión me hace es poder devolverle al fútbol canario una pequeña parte de todo lo que me ha dado durante estos años. Llevo más de una década recorriendo campos de todas las islas, contando partidos, conociendo a entrenadores, jugadores y aficionados, y siempre he pensado que este fútbol merecía mucha más visibilidad.

Que Televisión Canaria apueste por un proyecto como este es una gran noticia y para mí es un orgullo poder ponerle voz. Lo afronto con muchísimas ganas y con la responsabilidad de intentar que cada club y cada aficionado se sientan representados.

‘Canarias en Juego’ nace con la intención de convertirse en la gran ventana al fútbol de Tercera División ¿Qué se va a encontrar el espectador cada semana cuando encienda la televisión?

Va a encontrar un programa muy cercano, muy dinámico y hecho por gente que conoce esta categoría. Evidentemente habrá goles, resúmenes y análisis, pero también queremos contar las historias que hay detrás de cada jornada.

Queremos acercar al público a los protagonistas, enseñar cómo trabajan los clubes y transmitir la pasión que se vive cada fin de semana en los campos de Canarias. La idea es que quien ya sigue la Tercera disfrute aún más y que quien todavía no la conoce descubra una competición apasionante.

Además del programa, Televisión Canaria va a retransmitir cada semana un partido en directo de esta categoría. ¿Qué supone este escaparate para los clubes, los jugadores y los aficionados?

Supone muchísimo. Durante muchos años los clubes han hecho un trabajo enorme con muy poca repercusión. Tener un partido en directo cada semana significa darles la visibilidad que merecen. Es una oportunidad para que los jugadores puedan darse a conocer, para que los patrocinadores encuentren un mayor retorno y para que los aficionados puedan seguir a sus equipos aunque no puedan desplazarse. Creo que es una apuesta que beneficia absolutamente a todo el fútbol canario.

A la izquierda, Berto Mata estrecha la mano a Fátima Febles, directora de Deportes de RTVC, tras la firmar del acuerdo para la retransmisión de partidos en directo de 3ª RFEF así como la emisión del programa ‘Canarias en Juego’. A la derecha, imagen de archivo de un encuentro de la categoría.

Hasta ahora, el fútbol regional ha tenido una presencia muy limitada en televisión. ¿Llega este proyecto para cubrir esa asignatura pendiente?

Creo que sí. Canarias respira fútbol y era difícil entender que una categoría tan importante como la Tercera Federación apenas tuviera presencia en televisión. Este proyecto llega para cambiar eso. No pretende ser algo puntual, sino convertirse en un punto de encuentro para todos los que sienten el fútbol regional. Ojalá sea el comienzo de una etapa en la que nuestros clubes tengan el espacio que siempre han merecido.

¿Qué crees que puede aportar ‘Canarias en Juego’ al fútbol canario?

Creo que puede aportar unión y mucho reconocimiento. Muchas veces solo conocemos el fútbol profesional y nos olvidamos del enorme trabajo que hacen los clubes de nuestra tierra.

Este programa puede ayudar a que la gente conozca mejor a esos equipos, a sus futbolistas y a todas las personas que hacen posible que cada fin de semana haya competición. Si conseguimos que haya más gente en las gradas, que más niños quieran jugar al fútbol y que los clubes se sientan valorados, habremos cumplido nuestro objetivo.

Berto Mata ofrecerá cada semana un repaso a la actualidad de los clubes isleños ofreciendo a los espectadores una ventana más allá del fútbol profesional.

Para terminar, ¿qué le dirías a los aficionados al fútbol canario para invitarles a descubrir ‘Canarias en Juego’ a partir de septiembre?

Les diría que este programa también es suyo. Está hecho con muchísimo cariño, con mucho trabajo y con un enorme respeto por el fútbol canario. Vamos a recorrer todas las islas para contar las historias que muchas veces pasan desapercibidas y para demostrar que aquí hay muchísimo talento y muchísima pasión. Estoy convencido de que quien vea el primer programa tendrá ganas de repetir cada semana. Nos vemos en septiembre.