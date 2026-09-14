‘La Lucha’ y ‘Por qué no escribo nada’, producciones financiadas por Televisión Canaria, reconocidas en los Premios Cinerama Canarias

Tomasín Padrín, José Alayón e Isabel Fernández reciben galardones en las categorías de interpretación, producción y dirección

‘La Lucha’ y ‘Por qué no escribo nada‘ han sido reconocidas con tres galardones en la primera edición de los Premios Cinerama Canarias. Ambas obras participaron en el certamen con financiación anticipada de Televisión Canaria.

En concreto, ‘La Lucha’, de El Viaje Films, ha obtenido el premio a Mejor Interpretación Masculina Canaria, para Tomasín Padrín, y Mejor Producción Canaria Autóctona,para José Alayón. Por su parte, ‘Por qué no escribo nada’, de Al Pati Producciones, ha conseguido el premio a Mejor Dirección Foránea para Isabel Fernández.

La primera edición de los Premios Cinerama Canarias celebró su gala de entrega el pasado viernes, 11 de septiembre, en la Plaza Francisca Gazmira de El Paso, en La Palma, dentro de la programación del Festivalito La Palma.

Al certamen concurrieron tres obras financiadas por Televisión Canaria a través de su financiación anticipada, ‘La Lucha’, ‘Por qué no escribo nada’ y ‘Kid Vereje’, que sumaron un total denueve nominaciones.

Finalmente, las dos primeras fueron reconocidas con tres galardones, mientras que ‘Kid Vereje’, que contaba con tres candidaturas -Mejor Interpretación Masculina Canaria, para Juan Fernando Pérez; Mejor Dirección Canaria Documental, para Ana Sánchez-Gijón; y Mejor Producción Canaria Autóctona-, no obtuvo ningún premio.

La participación y los reconocimientos obtenidos por estas obras ponen de relieve el talento y la diversidad de la creación audiovisual vinculada a Canarias, así como el compromiso de Televisión Canaria con el impulso y la promoción de la producción audiovisual del Archipiélago, mediante su apoyo a proyectos cinematográficos y documentales.