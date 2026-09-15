El conjunto tinerfeño, Atlético Unión Güímar, se enfrentará al Sporting Hortaleza en la eliminatoria previa a doble partido

El Atlético Unión Güímar ya conoce su camino en la Copa del Rey. EFE

Los 20 equipos procedentes de las distintas categorías territoriales ya conocen los horarios de la eliminatoria previa de la 123.ª edición de la Copa del Rey Mapfre.

El Atlético Unión Güímar será el representante canario en esta ronda, en la que buscará avanzar a la primera eliminatoria y mantener vivo el sueño de enfrentarse a un equipo de Primera División.

El conjunto tinerfeño se medirá a la AD Sporting Hortaleza en una eliminatoria a doble partido que se disputará durante dos fines de semana consecutivos.

Primera ronda de la Copa del Rey

El encuentro de ida tendrá lugar el domingo 27 de septiembre a las 12:00 horas en Madrid, mientras que la vuelta se jugará el domingo 4 de octubre a las 13:00 horas en el campo del Atlético Unión Güímar.

La eliminatoria previa volverá a poner en juego la ilusión de los clubes participantes y sus aficiones por alcanzar la primera ronda de la Copa del Rey.

El objetivo para el conjunto de Güímar será superar al Sporting Hortaleza y optar así a recibir en la siguiente fase a uno de los equipos de la máxima categoría.