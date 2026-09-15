José León: «No nos vamos a poner límites»

El defensa del CD Tenerife destaca el buen arranque del conjunto blanquiazul y asegura que el equipo afronta con “hambre” y “ambición” el próximo compromiso ante el líder

El jugador del CD Tenerife José León valoró este martes en rueda de prensa de forma muy positiva el inicio de temporada del equipo, que suma diez puntos de quince posibles. El defensa blanquiazul considera que el buen arranque responde, en buena medida, a la continuidad del trabajo realizado durante la pasada campaña. “La verdad que es un inicio muy bueno”, señaló León, quien explicó que para el equipo ha supuesto “un poco la continuidad de todo lo que veníamos haciendo durante la temporada pasada”. A su juicio, mantener esa base ha facilitado el comienzo de curso, pese a la exigencia de la categoría y a que algunos compañeros debutan en ella o han tenido que adaptarse al fútbol español.

José León, jugador del CD Tenerife

León destacó en este sentido el papel del cuerpo técnico, la dirección deportiva y los jugadores que llevan más tiempo en el club para facilitar la integración de los nuevos futbolistas. El resultado, aseguró, ha sido “muy positivo” y permite al Tenerife ganar confianza para continuar en la misma línea.

El defensa también puso en valor los resultados logrados frente a rivales como Almería y Leganés. “Nosotros, desde la humildad, lo habíamos trabajado y afrontado con esa motivación de decir: ‘¿Por qué no vamos a competir? Vamos a demostrar de qué está hecho este equipo’”, explicó.

Según León, el Tenerife ha conseguido dar “un golpe en la mesa” en este inicio de temporada. Más allá de los puntos sumados, destacó especialmente las sensaciones que está ofreciendo el conjunto blanquiazul. “Creo que se están haciendo las cosas bien y es un equipo muy reconocible, con las ideas muy claras”, afirmó.

Una plantilla preparada para responder

Otra de las claves señaladas por José León es la implicación de toda la plantilla con la propuesta del cuerpo técnico. El defensa destacó la competitividad del grupo y la capacidad de los jugadores para responder independientemente de quién esté sobre el terreno de juego.

“Tenemos una plantilla con muy buenos jugadores, muy competitiva, una plantilla larga, con fondo de armario”, explicó. León considera que el cuerpo técnico ha conseguido transmitir con claridad su idea y que quienes entran desde el banquillo lo hacen con la intención de aportar.

El futbolista advirtió, además, de que la temporada será larga y que pueden aparecer lesiones o momentos de mayor dificultad. Por ello, considera fundamental mantener el nivel de exigencia. “Todo el mundo tiene que estar preparado para dar el cien por cien porque esto es lo que te exige la competición. En cuanto bajes un poquito, se va a notar y no podemos bajar de ahí”, señaló.

León: “Me encuentro muy bien y con mucha confianza”

En el plano personal, José León aseguró atravesar un buen momento. “Me encuentro muy bien, muy contento, con mucha confianza. Creo que mi rendimiento también está siendo positivo”, afirmó.

El defensa relacionó ese rendimiento con la confianza y con el trabajo diario, una línea que asegura haber mantenido siempre independientemente de que los resultados sean mejores o peores.

León también explicó que siente la confianza del club y del entrenador y que su intención es responder a ella con trabajo. Su objetivo, indicó, es rendir a su máximo nivel y mantenerse completamente disponible para aportar al equipo.

“Podemos competir con cualquiera”

El próximo desafío llevará al Tenerife a medirse al líder, un encuentro que León afronta como un nuevo estímulo. El defensa recordó que el equipo ya ha tenido que enfrentarse a rivales situados en la zona alta y considera que este tipo de partidos serán habituales durante la temporada.

“Vamos con mucho hambre, con mucha ambición”, aseguró. León dejó además claro que el Tenerife no quiere fijarse límites después de lo demostrado en las primeras jornadas. “Nosotros no nos vamos a poner límites, por supuesto”, afirmó. “Hemos demostrado hasta ahora que podemos competir con cualquiera”.

Eso sí, insistió en que para mantener ese nivel el equipo debe jugar concentrado y al cien por cien. “En cualquier campo, contra cualquier rival, hacemos daño. ¿Por qué no? Vamos con esa ambición de sacar puntos allí”, añadió.

La defensa comienza desde la primera línea

El buen comportamiento defensivo del Tenerife es, para José León, fruto del trabajo colectivo y no únicamente de los jugadores de la línea defensiva. Al ser preguntado por las porterías a cero conseguidas frente a Almería y Leganés, el central rechazó atribuir el mérito exclusivamente a los defensas.

León puso como ejemplo el trabajo de Enric Gallego en la presión desde la primera línea, una labor que condiciona el ataque rival antes incluso de que el balón llegue a zonas próximas a la defensa. “Ese nivel de competitividad, de esfuerzo, de concentración por parte de todos es lo que nos está haciendo un equipo muy difícil”, explicó.

Para León, esa intensidad colectiva es una de las razones que permiten explicar los diez puntos conseguidos hasta ahora. El defensa considera que, si el Tenerife mantiene ese nivel, continuará siendo un rival complicado.

Un importante despliegue físico

El esfuerzo físico es otra de las características que León destacó del Tenerife. “El derroche físico de este equipo es una barbaridad”, afirmó. Según explicó, hay encuentros en los que cinco o seis de los once titulares superan los once kilómetros recorridos.

León señaló que esa exigencia forma parte del trabajo diario del equipo y de lo que el entrenador demanda posteriormente durante los partidos. Una de las ideas que, según relató el defensa, transmite el técnico es la importancia de que el Tenerife sea capaz de correr más que su rival. León destacó además la capacidad del entrenador para simplificar su mensaje y conseguir que los jugadores tengan muy claras las principales pautas que deben ejecutar sobre el terreno de juego.

Esa continuidad en las ideas respecto a la temporada anterior también estaría ayudando, según el futbolista, a mantener una buena dinámica en el inicio del curso.

Enric Gallego, “un ejemplo”

José León también tuvo palabras de reconocimiento para Enric Gallego, al que definió como “un ejemplo de esfuerzo y de profesionalidad”. El defensa destacó especialmente su manera de entrenar, competir y presionar pese a su experiencia y trayectoria. “Es el primero en correr, en apretar y en meter a los compañeros”, explicó.

Para León, esa actitud supone también una motivación para el resto del vestuario, que encuentra en Gallego una referencia para mantener el nivel de intensidad que exige el equipo. El defensa espera además que continúe su buena racha goleadora, ya que considera que está siendo un futbolista muy importante para el Tenerife.

León agradeció también el respaldo de los aficionados, especialmente cuando acompañan al conjunto blanquiazul lejos de la isla. “Para nosotros son un apoyo incondicional siempre”, señaló.

El futbolista aseguró que el vestuario es consciente del esfuerzo que supone desplazarse para seguir al equipo fuera de casa y explicó que los jugadores están “súper agradecidos” por ese respaldo.

Crítica por conocer tarde los horarios

El defensa también se mostró crítico con la poca antelación con la que se conocen algunos horarios de los partidos, una circunstancia que afecta especialmente al Tenerife por su condición insular. “Mal lo llevamos, obviamente”, reconoció.

León explicó que conocer antes la programación facilitaría la organización de los vuelos, los horarios de descanso, las llegadas y los regresos, especialmente cuando hay poco margen entre un partido y el siguiente. “Nosotros tenemos que coger un avión sí o sí”, recordó.

El futbolista considera que la insularidad supone un condicionante adicional y aseguró que al equipo le gustaría que esta situación pudiera mejorarse. “Ya no te digo solucionarlo, pero sí mejorarlo de alguna manera, porque a nosotros, en este caso, nos harían un gran favor”, concluyó.