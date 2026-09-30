Son dos de las medidas que se aprobaron en el Consejo de Ministros de este martes y que se han publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE)

El Boletín Oficial del Estado ha publicado este miércoles el Real Decreto Ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros sobre la Vivienda y que prevé «medidas urgentes» para proteger la «función social de la vivienda». Además, incluye la Cuenta de Ahorro e Inversión Financia Europa y el Seguro Individual de Ahorro a Largo Plazo Financia Europa (SIALPFE), según figura en el decreto de medidas urgentes sobre vivienda.

El citado texto consta de 96 páginas y pretende la «ampliación de la oferta de vivienda asequible» con un paquete de medidas que incluye la prohibición de los desahucios hasta 2030, se limitan las subidas de las rentas, se prohíbe la compra especulativa por los llamados «Fondos buitre», se regula el alquiler de temporada y habitaciones, se incluyen deducciones fiscales para los inquilinos y bonificaciones para los propietarios que bajen el alquiler, entre otras medidas.

El segundo Real Decreto Ley de «medidas urgentes para reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual» y que recoge la renovación automática de los contratos de alquiler será publicado en el BOE este jueves y, dado que la última norma publicada es la que prevalece, los contratos de alquiler pasarán a ser indefinidos salvo que el Congreso revoque la norma este viernes en el pleno extraordinario que abordará los dos decretos.

El decreto publicado este miércoles consta de 20 artículos distribuidos en seis títulos e incluye medidas sobre alquileres, desahucios, fiscalidad, vivienda pública y promoción de vivienda asequible, además de modificaciones en materia de construcción industrializada y financiación.

Prórroga de los contratos de alquiler

Los inquilinos con determinados contratos de alquiler vigentes podrán solicitar una prórroga extraordinaria de hasta dos años adicionales, por periodos anuales, manteniendo las condiciones del contrato. Para acogerse a esta medida deberán estar al corriente del pago de la renta y haberlo estado durante los ocho meses anteriores. El propietario deberá aceptar la prórroga salvo que se acuerden otras condiciones o se acredite la necesidad real de recuperar la vivienda para sí o para familiares.

Asimismo, establece una limitación extraordinaria de las actualizaciones anuales de las rentas de los contratos de alquiler de vivienda que se produzcan entre la entrada en vigor de la norma y el 31 de diciembre de 2027. Cuando la renta sea superior al límite máximo del precio aplicable conforme al sistema de índices de precios de referencia, no podrá aplicarse incremento alguno. En los demás casos, el incremento será el que acuerden las partes y, si no existe un nuevo pacto, no podrá superar el 2%.

Deducción en el IRPF por alquiler de vivienda habitual

Además, el decreto establece una deducción del 10% en el IRPF por el alquiler de la vivienda habitual para los contribuyentes cuya base imponible sea inferior a 33.007,20 euros anuales.

Los propietarios también tendrán deducciones. La norma mantiene la deducción general del 50% para los propietarios y establece una graduación para incentivar las bajadas de alquiler y penalizar las subidas desproporcionadas.

Así, la deducción podrá llegar al 100% si el propietario reduce la renta a su inquilino en más de un 5 %, mientras que podrá quedar reducida hasta el 15% si al renovar el contrato aplica una subida superior al 20 %.

Alquileres de temporada

En cuanto a los alquileres de temporada, el decreto establece que estos deberán recoger expresamente la causa que justifica el desplazamiento temporal del inquilino. Su duración será libremente pactada, pero no podrá superar los 12 meses sin una justificación válida y, si se prolongan más allá de ese periodo sin causa, pasarán a considerarse contratos de vivienda habitual.

Asimismo, en los alquileres por habitaciones o estancias, la suma de las rentas no podrá superar el importe que se pagaría por alquilar la vivienda completa. En las zonas declaradas de mercado residencial tensionado deberán respetarse además las limitaciones previstas en la Ley de Vivienda.

Sobre los alquileres turísticos, fija que podrán arrendarse por un plazo inferior a un mes y que tendrán un régimen fiscal específico con un IVA del 10 %. Además, los ayuntamientos podrán establecer un recargo de hasta el 50% en el IBI para viviendas residenciales destinadas a alojamientos turísticos, que podrá elevarse hasta el 100% en el caso de propietarios con cuatro o más inmuebles destinados a este uso.

Financiación para la primera vivienda

El decreto crea ‘Tu Casa’, un mecanismo de financiación para facilitar el acceso a la primera vivienda habitual hipotecada. Permitirá conceder préstamos por hasta el 20% del valor de la vivienda, con un límite de 50.000 euros, como complemento de la financiación privada.

Los préstamos tendrán un plazo de hasta diez años, un tipo de interés del 0 % y no tendrán comisiones. Además, contarán con un periodo de carencia que podrá extenderse hasta la finalización de la hipoteca, con un máximo de 30 años. Las viviendas adquiridas mediante este mecanismo quedarán sometidas permanentemente a un precio máximo de transmisión.

Blindaje del parque estatal

El decreto también consolida el modelo de CASA 47 y establece que el patrimonio de la Entidad Estatal de Vivienda se destinará a vivienda asequible y protegida con carácter permanente. Además, la vivienda protegida de nueva construcción con protección permanente o indefinida tendrá un IVA superreducido del 4 %.

Fiscalidad de las SOCIMI y viviendas vacías

Entre las medidas fiscales, el decreto eleva del 15 % al 25 % el gravamen sobre los beneficios de las Socimi procedentes del alquiler de viviendas. El tipo podrá beneficiarse de reducciones del 50 % y hasta el 100 % en función del volumen de viviendas que destinen al alquiler bajo criterios de asequibilidad.

Asimismo, los ayuntamientos podrán establecer recargos en el IBI para movilizar viviendas vacías. Estos recargos podrán alcanzar el 150% en el caso de propietarios de dos o más viviendas que hayan permanecido vacías durante más de tres años.

Más medidas para ampliar el parque y facilitar la construcción

El decreto incorpora una línea de avales de hasta 2.000 millones de euros para facilitar la financiación de proyectos destinados a incrementar el parque de vivienda en alquiler social o a precio asequible y mejorar el parque existente.

También establece una nueva línea de avales ICO de hasta 280 millones de euros para impulsar la construcción industrializada y facilitar la inversión de fabricantes y promotores.

En materia de patrimonio público, el decreto prevé además la puesta a disposición de CASA 47 de determinados inmuebles de organismos y entidades estatales.

Cuenta de Ahorro e Inversión Financia Europa

Este instrumento exige la titularidad de una única cuenta general, aportaciones exclusivamente en dinero y un máximo de 150.000 euros de aportaciones pendientes de recuperación, y cuenta con un incentivo por permanencia de más de 5 años.

Esto se concreta en la exclusión de gravamen del 100 % para los primeros 10.000 euros de ganancias atribuible a aportaciones de más de 5 años, y del 20 % para la parte restante. Se consideran recuperadas primero las aportaciones más antiguas, indica el BOE.

Tributación

En cuanto a los rendimientos y pérdidas, los dividendos y rendimientos de capital mobiliario tributan por el régimen general y no se integran en la cuenta, en tanto que las pérdidas en disposiciones parciales minoran las ganancias posteriores.

La modalidad de reinversión es un modelo especial ligado a la exención por reinversión de ganancias procedentes de la transmisión de viviendas, compatible con la titularidad de una cuenta de la modalidad general.

En este caso, las aportaciones deben proceder exclusivamente de transmisiones de viviendas aptas, con un límite máximo de 800.000 euros acumulados que no se repone tras realizar disposiciones.

Por lo que respecta a la permanencia y la fiscalidad, disponer de los fondos antes de 5 años obliga a regularizar la exención por reinversión, salvo en caso de fallecimiento.

A las ganancias de más de 5 años se les aplica la exclusión de gravamen del 20 %, pero no la exención del 100 % para los primeros 10.000 euros, como sí ocurre en la modalidad general.

Seguro Individual de Ahorro a Largo Plazo Financia Europa

El BOE publica también la puesta en marcha del Seguro Individual de Ahorro a Largo Plazo Financia Europa (SIALPFE), que permite aportaciones de hasta 10.000 euros anuales, frente a los 5.000 euros de otros instrumentos.

Requiere una inversión mínima del 30 % en renta variable y no exige la garantía del 85 % del capital que sí aplica al SIALP ordinario y a la Cuenta Individual de Ahorro a Largo Plazo.

Como activos elegibles incluye acciones de sociedades de la UE y el Espacio Económico Europeo (EEE) exceptuando socimis; instituciones de inversión colectiva elegibles (excepto sicav), y renta fija pública y privada del EEE con calificación crediticia mínima de BBB.

Este seguro de ahorro mantiene la exención de rendimientos positivos si no se dispone del capital en un plazo de 5 años, y su movilización sólo puede realizarse hacia otro del mismo tipo, ya que de lo contrario se pierde la exención fiscal.

Ni la Cuenta Europea ni el Seguro podrán comercializarse hasta la entrada en vigo de la orden ministerial correspondiente, indica el BOE.