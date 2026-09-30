A nivel nacional, la compraventa de vivienda cayó un 11.1 % en julio, siguiendo la tendencia a la baja, y los precios se encarecieron un 7,7 %, algo menos que en los meses previos

La compraventa de viviendas en España cayó un 11,1 % en julio, encadenando siete meses consecutivos a la baja, mientras que los precios se encarecieron un 7,7 %, – un 18,8 % en el caso de Canarias, donde las hipotecas cayeron un 7,9 % -, moderando su avance frente a los meses previos, según los datos que maneja el Consejo General del Notariado.

La vivienda se encareció un 18,8 % en julio en Canarias y las hipotecas cayeron un 7,9 %. EFE

Por otro lado, las hipotecas para la concesión de vivienda retrocedieron casi un 5 % respecto a julio del año anterior, en un contexto marcado por la falta de producto disponible para atender la demanda, que está encareciendo los precios y agravando las dificultades de acceso.

Estos datos se producen después de que en junio las transacciones de vivienda cedieran un 4 %, los precios escalaran un 8,8 % y las hipotecas aumentaran ligeramente, un 0,2 % interanual.

Siete meses de caídas en las compraventas

Con este nuevo ajuste, las compraventas de vivienda suman siete meses en negativo: enero (-11,4 %); febrero (-7,7 %); marzo (-4,7 %); abril (-10,2 %); mayo (-11,8 %); junio (4 %) y julio (7,7 %).

En concreto, en julio se contabilizaron 65.395 compraventas. Las de los pisos disminuyeron un 12,7 % hasta las 48.415 unidades, mientras que las de los unifamiliares lo hicieron un 6,2 % con 16.980 operaciones.

Las transacciones cayeron en 16 comunidades autónomas y únicamente crecieron en Extremadura (0,9 %).

Los mayores descensos, superiores al 20 %, se dieron en el País Vasco (-20,2 %) y en La Rioja (-20,1 %).

Con caídas superiores a la media también destacaron la Comunidad Valenciana (-19,1 %); Asturias (-16,9 %); Islas Baleares (-14,5 %); Comunidad de Madrid (-14,2 %); Galicia (-13,4 %) y Castilla-La Mancha (-11,2 %).

El precio sigue al alza, por encima de 2.100 euros/m2

En julio, el precio de la vivienda subió un 7,7 % interanual hasta los 2.112 euros/m2. Los precios de los pisos tuvieron un ascenso del 12,5 % con respecto al mismo mes del año anterior, hasta alcanzar los 2.547 euros/m2, mientras que el precio de las viviendas tipo unifamiliar promedió los 1.495 euros/m2, registrando un aumento del 2,3 %.

En 16 autonomías se produjo un encarecimiento en el precio de la vivienda mientras que en las Islas Baleares los precios no variaron respecto a julio de 2025.

Los mayores avances, de doble dígito, se dieron en Asturias (29,3 %); Murcia (22,3 %); Galicia (19,8 %); Islas Canarias (18,8 %); País Vasco (13,2 %); Comunidad Valenciana (12,6 %); Comunidad de Madrid (11,3 %); Cantabria (11,2 %) y Extremadura (11 %).

En Cataluña la subida fue del 7,7 %.

Los notarios también subrayan en su estadística que la superficie media de la vivienda en España registró en julio un descenso interanual del 2 %.

Caen las hipotecas y la cuantía media supera los 183.000 euros

En julio, los préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda decrecieron un 4,9 % interanual hasta las 36.685 operaciones. La cuantía promedio de estos préstamos descendió un 0,2 %, alcanzando los 183.644 euros.

El porcentaje de compras de viviendas financiadas mediante un préstamo hipotecario se situó en el 56,1 %. Además, en este tipo de compras con financiación, la cuantía del préstamo supuso de media el 71,6 % del precio.

A nivel territorial, las hipotecas disminuyeron en 15 de las 17 comunidades autónomas y crecieron únicamente en Extremadura (3,1 %) y en Cataluña (2,9 %).

Las mayores caídas se registraron en La Rioja (-26,9 %); Asturias (-19,6 %); País Vasco (-12 %); Aragón (-10,8 %); Castilla-La Mancha (-10,4 %); Islas Baleares (-9,1 %); Castilla y León (-7,9 %); Islas Canarias (-7,9 %) o Comunidad Valenciana (-7,6 %).