Fue en enero de 2025, cuando Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Paraguay y expulsó a todo el personal diplomático paraguayo en el país

La presidenta encargado de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha recibido este sábado en el Palacio de Miraflores a su homólogo de Paraguay, Santiago Peña, en lo que supone un primer acercamiento con visas a normalizar las relaciones entre los dos países, rotas desde principios del año pasado.

Los presidentes de Paraguay y Venezuela, Santiago Peña y Delcy Rodríguez.

Peña, acompañado por la primera dama y el ministro de Exeriores, Rubén Ramírez, ha sido recibido por Rodríguez en la capital venezolana, Caracas, donde han mantenido un «encuentro de mutuo respeto» en el que «abordaron temas fundamentales como el proceso institucional de Venezuela, el fortalecimiento de la economía y la lucha conjunta contra el crimen transnacional organizado«, de acuerdo a una nota difundida por la Presidencia de Paraguay.

Ministro Rubén Ramírez

De acuerdo a la cadena de televisión venezolana VTV, ambos dirigentes han suscrito un comunicado conjunto para avanzar «en la normalización de las relaciones bilaterales«. En concreto, entre Paraguay y Venezuela y lo firmaron el ministro Rubén Ramírez y el ministro de Exteriores y Comercio Internacional, Félix Plasencia.

Fue en enero de 2025, cuando Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Paraguay y expulsó a todo el personal diplomático paraguayo en el país, tras el reconocimiento a Edmundo González como presidente electo tras los comicios presidenciales de julio de 2024.