Detectan ejemplares de mosquito tigre en La Gomera

Esta detección, efectuada en el municipio de Valle Gran Rey, es la primera que se realiza de este mosquito tigre en La Gomera y piden colaboración para capturarlos

Sanidad informa de la detección de ejemplares de Aedes albopictus en la isla de La Gomera

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Salud Pública, notifica la detección de larvas y ejemplares adultos de la mosquitos Aedes albopictus (mosquito tigre) en una finca ubicada en el municipio de Valle Gran Rey, en La Gomera.

La pasada semana se recibió una notificación ciudadana a través del correo electrónico institucional habilitado para la vigilancia entomológica en Canarias. En él alertaban sobre la presencia de mosquitos de pequeño tamaño con patrón de picaduras frecuente en una finca situada en el Barranco de Valle Gran Rey.

En la inspección de la finca por parte del personal del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias (IUETSPC) de la Universidad de La Laguna se recolectaron ejemplares que han sido identificados como Aedes albopictus.

Trampas

Tras este hallazgo, se ha activado el Sistema de Vigilancia Entomológica de Canarias, dentro del cual ya se han colocado distintos tipos de trampas y se han realizado las labores de inspección de la zona y de información a la ciudadanía de este área del municipio para alertarles de la presencia de estos mosquitos invasores. En los próximos días se continuará con los trabajos.

Las evidencias disponibles hasta el momento indican que parece tratarse una introducción accidental y puntual del vector a través de material susceptible de contener huevos del mosquito tigre.

Tras la confirmación de los ejemplares, se han determinado, siguiendo el protocolo, las acciones a realizar tanto por la Dirección General de Salud Pública y el IUETSPC de la Universidad de La Laguna, como por parte del Ayuntamiento de Valle Gran Rey y del Cabildo de La Gomera.

Medidas a tomar

Este lunes se ha reunido el Comité Autonómico de Vigilancia Entomológica de Canarias, con representantes del Cabildo de La Gomera, del Ayuntamiento de Valle Gran Rey Dirección del Área de Salud, así como miembros de la Dirección General de Salud Pública y del IUETSCP. En este encuentro se han acordado las actuaciones a desarrollar.

El Sistema de Vigilancia determina que por parte de la Dirección General de Salud Pública y del Instituto de Enfermedades Tropicales y Salud Pública se activen las labores de inspección en la zona del hallazgo, eliminación de posibles criaderos y la colocación de más trampas que ayuden a determinar si hay más ejemplares en la zona.

Asimismo, se informará a todas las instituciones, empresas y personas que desarrollen su actividad en este área de la isla de La Gomera, así como a los vecinos de la zona, de las acciones a tomar y se ofrecerán las recomendaciones para evitar la proliferación de ejemplares y puntos de cría, ya que la colaboración ciudadana resulta imprescindible en estos casos. También corresponde al Ayuntamiento de Valle Gran Rey, según lo acordado, llevar a cabo las labores de fumigación y de limpieza de la zona.

Aedes albopictus

El Aedes albopictus es un mosquito de color negro con rayas, más pequeño que los habituales en nuestro territorio, que aparece más en ambientes urbanos y se ha adaptado a reproducirse en pequeños puntos de agua generados por el hombre. Es un vector de transmisión de enfermedades víricas en otras zonas geográficas donde esas patologías son endémicas, lo que no sucede en Canarias.

El mosquito tigre suele picar durante el día, especialmente al amanecer y anochecer, y su picadura genera una fuerte reacción inflamatoria que va acompañada de un gran escozor. Se mueve cerca del suelo y no produce ningún zumbido. Las hembras son las que pican, ya que necesitan alimentarse de sangre para reproducirse. También necesitan agua (puntos de cría) para completar su desarrollo. Depositan sus huevos principalmente en pequeños recipientes con acumulación de agua, de los que eclosionarán las fases inmaduras, que se desarrollan en el agua, hasta que emerge el mosquito adulto, en la fase aérea.

En el agua depositan sus huevos, de los que emergerán las larvas que luego se transformarán en pupas (ambas acuáticas) y que finalmente se convertirán en mosquitos. Los mosquitos que pican al ser humano necesitan estar criando muy cerca de éste. Por eso la medida más efectiva frente a ellos es vigilar o eliminar sus puntos de cría.

Colaboración ciudadana

La colaboración ciudadana es importante para identificar posibles mosquitos invasores y la eliminación de sus puntos de cría.

La ciudadanía puede enviar fotos de sospechas de presencia del Aedes o imágenes de fuertes reacciones inflamatorias por picaduras si se produjeran, a la cuenta de correo vectores.scs@gobiernodecanarias.org, indicando el lugar geográfico en el que se ha localizado y un número de teléfono de contacto.

Sanidad destaca que el Sistema de Vigilancia es eficaz en la detección incluso de larvas y huevos de mosquitos invasores de forma precoz, antes de que haya originado picaduras en la población de la isla. En este sentido, se está recopilando toda la información necesaria para acotar, verificar y, en su caso erradicar, la presencia de este mosquito en la isla.

Es importante señalar que solo se han notificado picaduras en la finca alertante y que la presencia del mosquito no supone que se produzca transmisión de enfermedades como el dengue, el zika, la fiebre amarilla o el chikungunya, ya que éstas no están presentes en nuestro territorio, salvo casos esporádicos importados.

Medidas de prevención

La primera medida está encaminada a controlar y eliminar cualquier acúmulo de agua ya que puede convertirse, aunque sea muy pequeño como el tapón de una botella, en un punto de cría. Para ello se recomienda:

Colocar arena en los platos de las macetas, de este modo pueden regarse evitando platos con agua acumulada en los que la hembra puede depositar sus huevos. En caso contrario, los platos deben vaciarse y limpiarse frecuentemente para evitar que los huevos depositados por las hembras puedan evolucionar a adultos.

Evitar el cultivo de plantas directamente en agua (potos, bambú, planta del dinero, etc.) pasándolas a tierra. Cambiar diariamente el agua de floreros.

En las zonas exteriores (jardines, patios, azoteas, terrazas, balcones, etc.), colocar boca abajo las macetas vacías, botellas, baldes, regaderas y cualquier otro recipiente en los que pueda acumularse agua de riego o de lluvia.

Evitar los encharcamientos en jardines, azoteas, balcones o terrazas, después del riego o de la lluvia. Mantener estas zonas limpias y retirar los restos de podas en los que pueda acumularse agua.

Diariamente, limpiar y cambiar el agua de bebederos de animales.

Los depósitos de agua deben mantenerse bien tapados para evitar la entrada de mosquitos, lo mismo que cualquier receptáculo que se utilice para la recogida de agua de lluvia.

Las piscinas deben mantenerse bien cloradas y con recirculación diaria. En el caso de estar vacías con poca agua constituyen un riesgo importante para la proliferación de mosquitos.

Limpiar la bandeja de la parte externa de la nevera y los dispositivos del aire acondicionado donde puede acumularse agua, incluidos los receptáculos de equipos portátiles.

Mantener limpios los desagües de las zonas externas y comprobar que el agua no queda estancada en partes del mismo.

Sistema de Vigilancia Entomológica de Canarias

Sistema de Vigilancia Entomológica

Canarias cuenta desde 2013 con el Servicio de Vigilancia Entomológica en Puertos y Aeropuertos frente a la entrada de mosquitos invasores, tras la firma del convenio entre la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud y el Ministerio de Sanidad. El convenio contempla que el Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública es el encargado de vigilar la posible introducción o establecimiento de mosquitos invasores y presencia de especies autóctonas en los potenciales puntos de entrada, de las islas (puertos y aeropuertos), mediante la colocación activa de trampas, así como a la notificación de picaduras por parte de la ciudadanía.

El objetivo del Sistema de Vigilancia Entomológica es detectar precozmente ejemplares adultos, huevos o larvas de mosquitos invasores. Para ello se determinan las siguientes acciones:

Monitorizar diversos dispositivos implantados en los principales puntos de entrada de mosquitos en el Archipiélago, como son los puertos y aeropuertos y determinados invernaderos.

Activar un programa de vigilancia de picaduras en todos los centros sanitarios de la isla y en las oficinas de farmacia, mediante la realización de encuestas por los profesionales sanitarios.

Si hubiera notificación de picaduras, los inspectores de Salud Pública analizan cada caso mediante una encuesta, fotografía de la picadura e inspección de la vivienda para la búsqueda e identificación del mosquito, sus larvas y puntos de cría.

Otros episodios

Desde la puesta en marcha el Servicio de Vigilancia Entomológica de Canarias, en 2019

2023 y 2024 se declararon superados los episodios y erradicados los mosquitos Aedes aegypti de Fuerteventura, La Palma y el barrio de El Toscal (Santa Cruz de Tenerife), respectivamente, mientras que en marzo de 2025 se dio por cerrado el episodio por Aedes albopictus en un invernadero de Tacoronte y en julio mayo de ese mismo año se dio por erradicado el mosquito Aedes albopictus en el barrio de la Vuelta de los Pájaros, en la capital tinerfeña.

Además, continúan abiertos los episodios por detección de ejemplares de Aedes albopictus en el aeropuerto Tenerife Sur y en el municipio de Tuineje, en Fuerteventura, y de Aedes aegypti en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, así como en el Muelle Santa Catalina y en el barrio de Piletas, en las Palmas de Gran Canaria