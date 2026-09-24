Las Fiestas de Octubre contemplan una variada oferta de eventos culturales, deportivos y de ocio, reforzando el valor de las tradiciones, el folclore y la religiosidad popular

Cartel de las Fiestas de Octubre 2026 en honor a la Virgen de Guadalupe. Imagen cedida por el Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera

El Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, con la colaboración del Cabildo Insular, ha presentado la programación de las Fiestas de Octubre 2026, con una variada oferta de eventos culturales, deportivos y de ocio, reforzando el valor de las tradiciones, el folclore y la religiosidad popular que marcan el carácter especial de unas fiestas que se celebran en honor a la Virgen de Guadalupe, patrona de La Gomera.

La alcaldesa de San Sebastián de La Gomera, Angélica Padilla, ha señalado que “con las Fiestas de Octubre reforzamos los lazos que nos unen y fortalecen como sociedad, pues celebramos todo aquello que nos representa y nos enorgullece, nos recuerda quiénes somos y de dónde venimos. Por ello, mantener nuestras tradiciones y conseguir que sigan vivas en las nuevas generaciones es una responsabilidad que compartimos y es una noble meta que cobra relevancia cada mes de octubre”.

Una programación variada para todos los públicos y edades

Padilla, según informa un comunicado del Consistorio, añadió que “este año, la programación de las fiestas mantiene todo el protagonismo de las actividades dedicadas al folclore, las tradiciones y la cultura popular, incorporando una oferta de eventos de ocio y deportes para todas las franjas de edad”.

Por su parte, el concejal de Fiestas, Aday Herrera, destacó que “hemos puesto especial cuidado en diseñar una programación variada e interesante para todos los públicos y edades. Nuestro objetivo es que estas sean unas fiestas muy participativas con una oferta de actividades deportivas, culturales y familiares que se complementen con las citas religiosas, que también forman parte importante de estas fiestas”.

En este sentido, Herrera señaló que el Ayuntamiento ofrece, un año más, transporte gratuito para asistir a la celebración de la eucaristía y procesión en Puntallana el 5 de octubre, “teniendo en cuenta las dificultades de acceso y dando una especial prioridad a las personas con movilidad reducida, se ha reforzado la oferta de transporte con tres salidas desde la Estación de Guaguas, a las 9:30, 10:00 y 10:30 horas. La solicitud de plaza puede realizarse hasta el 1 de octubre en el Centro Juvenil para garantizar que nadie se quede sin transporte ese importante día”, detalló.

Los actos arrancan el próximo 1 de octubre

En el ámbito cultural, las Fiestas de Octubre 2026 arrancan el 1 de octubre con la presentación del libro “Gomer@s. Apuntes biográficos de la isla de La Gomera”, de Roberto Padrón, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera.

El viernes 2 de octubre, este mismo espacio será escenario de la resolución del jurado del V Certamen Literario Félix Casanova de Ayala, seguida de una conferencia de Carlos Benítez Izquierdo sobre el 120 aniversario de la visita de Alfonso XIII a La Gomera.

El 7 de octubre se celebrará una visita guiada a la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de la mano de Tere Martín Tomé y la Asociación Joven Tagoror.

Actuaciones musicales

En lo que se refiere a las actuaciones musicales, la programación se inaugura con el concierto de la Banda de la Escuela de Música y Emilio Negrín, con un homenaje al punteo gomero, el viernes 2 de octubre.

La Muestra de Artesanía, que se celebra el 3 de octubre, contará con la actuación de la parranda Chigadá y Tendal de San Andrés y Sauces, grupo invitado de La Palma.

Musicalmente, la jornada se completará con el baile popular a cargo de las orquestas Joven Sensación, Gomera y Amanecer de La Gomera.

El domingo 4 de octubre, el Anfiteatro del Parque de la Torre del Conde acogerá el VII Festival Folclórico Virgen de Guadalupe, mientras que el 9 de octubre la programación musical se cerrará con la actuación de “Vocal Sampling”, en el Auditorio de La Gomera.

Programación deportiva

En lo deportivo, la programación arrancará el sábado 26 de septiembre con el primer Campeonato de Canarias Sim Racing La Gomera, que se celebrará de 9:00 a 19:00 horas en la Plaza de Las Américas. Mientras, el 3 de octubre tendrá lugar la Cicloturista Isla de La Gomera, en su decimosegunda edición; la final del Torneo de Envite; así como la XXVIII edición del Cross Popular Puntallana. A ello se suma la exposición de Canaricultura de la Asociación Ornitológica Garajonay el domingo 4 de octubre, en la Plaza de Las Américas.

Por otro lado, la XXVI Travesía a Nado Puntallana se celebrará el 14 de noviembre, dentro del calendario de la Federación Canaria de Natación de la Copa Canaria.

Ceremonias religiosas

En cuanto a las ceremonias religiosas, la Iglesia de la Asunción acogerá la eucaristía y procesión en honor a la Virgen del Rosario el sábado 3 de octubre. En Puntallana, las eucaristías se celebrarán el domingo 4 y el lunes 5 de octubre; el domingo 11 de octubre se celebrará la eucaristía y procesión en honor a la Virgen de la Salud en Las Nieves.