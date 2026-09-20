Clavijo da el pregón inaugural de las fiestas de Las Mercedes, en La Laguna

Clavijo reiteró durante su discurso, la cercanía y el compromiso de los vecinos y vecinas de Las Mercedes

El Presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo fue el pregonero la pasada noche, de las fiestas de Las Mercedes, en La Laguna. Clavijo, que pasó parte de su infancia en mencionada zona muy cercana a la Vega Lagunera, continúa vinculado a ella.

Informa. RTVC.

Durante el discurso, el presidente destacó la cercanía y el compromiso de los vecinos y vecinas de Las Mercedes con su entorno. Además, compartió algunos momentos de su niñez y de su época como alcalde del municipio.

Imagen del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.

Cabe recordar que el día central de las fiestas de la Virgen de las Mercedes es el 24 de septiembre de cada año. Sin embargo, el programa de actos se desarrollará durante más de 10 días con actos religiosos y actividades culturales, deportivas y musicales.