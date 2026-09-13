El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo ha defendido el nuevo modelo de financiación y ha abierto la puerta a entenderse con Drago

En una entrevista concedida al Diario de Avisos, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo ha apuntado a los partidos políticos y ha cuestionado que la inmigración se utilice como arma arrojadiza en la confrontación política.

Informa. RTVC.

En cuanto al Decreto Canarias ha indicado que «incluía en su origen cuestiones del Estatuto de Autonomía, del presupuesto y de la Agenda Canaria. En materia de Estatuto de Autonomía, este decreto no plantea nada. En cuanto a la Agenda Canaria, contempla La Palma y la utilización del superávit. Luego, en materia presupuestaria, lo que han hecho es cumplir con el horizonte temporal de que pueda haber un presupuesto en 2027«.

En la imagen, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.

Modelo de financiación

También ha tenido palabras para los resultados del informe PISA «yo creo que el mal resultado es de todo el país, no solo de Canarias. De hecho, salimos de la cola no porque mejoremos, sino porque otros empeoran».

El presidente ha abierto la puerta a entenderse con Drago, así como ha descartado cualquier acuerdo con Vox y ha admitido que temas como la vivienda y la rebaja fiscal continúan siendo asignaturas pendientes del Gobierno.