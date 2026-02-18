Fue detenido primero por quebrantamiento de una orden de alejamiento y luego por autor del doble crimen

Minuto de silencio en Xilxes por el doble asesinato. Efe

El exmarido y padre de la mujer y la niña asesinadas este martes en Xilxes (Castellón) ha sido detenido como presunto autor del doble crimen. Así lo ha anunciado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.

Al hombre, que había sido detenido en un primer momento por la Guardia Civil por el quebrantamiento de una orden de alejamiento de 300 metros sobre su exmujer hasta 2027, se le imputan dos presuntos asesinatos. El caso será llevado al juzgado de Violencia Machista, según han informado fuentes de la investigación.

Investigación

«Han sido unas horas de una investigación por parte de la Guardia Civil muy exhaustiva y profesional», ha indicado la delegada. También ha trasladado su solidaridad con los familiares y amigos de las víctimas y con el pueblo de Xilxes. Y su condena a esta asesinato «insoportable y terrible que toda la sociedad debe condenar de manera unánime. Un terrorismo que se ejerce sobre las mujeres por el mero hecho de serlo».

Sobre las circunstancias del suceso, ha manifestado que se está en plena investigación y «no podemos interferir en una investigación que está siendo exhaustiva y en tiempo récord».

«Cuando el detenido pase a disposición judicial -prevista entre este miércoles y el jueves- las investigaciones irán determinadas en el ámbito judicial», ha añadido.

Preguntada si se considera violencia de género, Bernabé ha manifestado que se han transmitido los hechos a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Y ya se están analizando desde este departamento, ya que las dos mujeres estaban dentro del sistema de protección VioGen.