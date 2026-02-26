Detenido en Italia por apuñalar en el cuello a un joven en Tenerife

Los hechos ocurrieron el pasado 16 de febrero cuando un joven asaltó a una pareja en el sur de la isla

La Policía Nacional detuvo a un joven de 19 años en Italia 72 horas después de presuntamente asestar dos puñaladas, una en el cuello, a un joven al que había asaltado junto a su pareja en la zona de ocio de Las Verónicas, en el sur de Tenerife, según informó este jueves el cuerpo policial.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado 16 de febrero cuando un varón se aproximó a una joven pareja y solicitó a la chica el uso de su teléfono móvil. Ante la negativa, el individuo se lo arrebató violentamente y emprendió la huída.

Dos puñaladas durante la huída

El joven inició su persecución y tras dar alcance al autor, este se giró repentinamente y le asestó dos puñaladas, una en el cuello y otra en el costado a la altura del pulmón derecho, provocándole heridas de extrema gravedad.

La joven, que también perseguía al agresor, resultó atacada también instantes después logrando esquivar la agresión.

Al herido lo trasladaron de urgencia a un centro hospitalario donde ingresó en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos con un neumotórax.

El detenido, un joven de 19 años de origen italiano y residente en Tenerife, se encuentra actualmente en un centro penitenciario italiano a la espera de la resolución judicial sobre su extradición a España.

¿Cómo fue el modus operandi de la investigación?

Los agentes de la Policía Nacional comenzaron realizando la inspección ocular, toma de declaración y análisis de siete cámaras de seguridad que confirmaron la agresión y permitieron reconstruir la huida del autor, quien abandonó el lugar a bordo de un taxi.

En menos de 48 horas, la investigación se centró en una urbanización del municipio tinerfeño de Adeje, si bien se pudo determinar que el sospechoso había abandonado la isla con destino a Sevilla para trasladarse posteriormente a Italia, acompañado por familiares, apenas 24 horas después de los hechos y sin billete de regreso.

Ante tal situación y con la coordinación entre la autoridad judicial, la Oficina SIRENE-España y las autoridades italianas, el reclamado fue localizado y detenido en un plazo aproximado de 72 horas por el Cuerpo de Carabinieri – Núcleo Operativo de Cirò Marina.