El detenido, que estafó a 156 personas, conseguía que le abonaran el dinero de pólizas de seguros inexistentes y lo desviaba a sus cuentas bancarias personales, sin llegar a una tramitar los seguros
La Guardia Civil ha detenido a un corredor de seguros de 44 años en el sur de Tenerife acusado de estafar 130.000 euros a 156 personas a las que vendió pólizas inexistentes, ha informado la Guardia Civil.
Según la Guardia Civil, el detenido, presunto autor de un delito continuado de estafa, hizo creer a esas 156 personas que les formalizaba pólizas de seguros de distinto tipo que en realidad eran falsas.
De este modo, conseguía que le abonaran el dinero que costaba las pólizas y lo desviaba a sus cuentas bancarias personales, sin llegar a una tramitar los seguros.
Los agentes del Puesto Principal de Playa de las Américas, recibieron una primera denuncia e iniciaron una investigación en la que analizaron casi 1.200 pólizas de seguros y cuentas bancarias, de manera que pudieron alertar a posibles perjudicados.
Por ahora se han presentado 46 denuncias, pero no se descarta que aumente el número de perjudicados