El detenido, que estafó a 156 personas, conseguía que le abonaran el dinero de pólizas de seguros inexistentes y lo desviaba a sus cuentas bancarias personales, sin llegar a una tramitar los seguros

La Guardia Civil ha detenido a un corredor de seguros de 44 años en el sur de Tenerife acusado de estafar 130.000 euros a 156 personas a las que vendió pólizas inexistentes, ha informado la Guardia Civil.

Detenido un corredor de seguros por estafar 130.000 euros en pólizas falsas. Imagen de archivo cedida por la Guardia Civil.

Según la Guardia Civil, el detenido, presunto autor de un delito continuado de estafa, hizo creer a esas 156 personas que les formalizaba pólizas de seguros de distinto tipo que en realidad eran falsas.

De este modo, conseguía que le abonaran el dinero que costaba las pólizas y lo desviaba a sus cuentas bancarias personales, sin llegar a una tramitar los seguros.

Los agentes del Puesto Principal de Playa de las Américas, recibieron una primera denuncia e iniciaron una investigación en la que analizaron casi 1.200 pólizas de seguros y cuentas bancarias, de manera que pudieron alertar a posibles perjudicados.

Por ahora se han presentado 46 denuncias, pero no se descarta que aumente el número de perjudicados