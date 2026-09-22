La Guardia Civil encontró dinero fraccionado y drogas durante una actuación en Santa María de Guía

Detenido un hombre por tráfico de drogas tras localizar 30.545 euros en un vehículo en Guía. Europa Press

La Guardia Civil detuvo a principios de septiembre a un hombre como presunto autor de un delito de tráfico de drogas en Santa María de Guía, Gran Canaria. Los agentes localizaron sustancias estupefacientes y 30.545 euros en el interior de un vehículo durante un servicio de vigilancia.

Los efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) observaron un coche cuyo ocupante llevaba una bolsa de plástico y mostraba una actitud nerviosa ante la presencia de los agentes.

Durante la identificación, el hombre dejó la bolsa en el suelo y una joven se acercó para intentar llevársela al interior de un bloque de viviendas, aunque los guardias civiles se lo impidieron. En una primera inspección localizaron una importante cantidad de dinero fraccionado y otros efectos de interés policial.

Se remitieron Área de Sanidad para su análisis y pesaje

Ante la presencia de numerosos vecinos que observaban la actuación desde las viviendas y zonas próximas, los agentes trasladaron la bolsa a un lugar seguro para comprobar su contenido.

En cuanto a diligencias, junto al detenido y los efectos intervenidos, que se remitieron al Área de Sanidad para su análisis y pesaje, han quedado a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santa María de Guía.