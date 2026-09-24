El hurto se cometió en un domicilio mientras se estaban realizando obras de reforma en su interior

Detenidos por robar tres lingotes de oro valorados en 12.000 euros en La Laguna, Tenerife.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres personas por la sustracción de tres lingotes de oro valorados en 12.000 euros. Fueron presuntamente hurtados en el interior de un domicilio del municipio La Laguna mientras se estaban realizando obras de reforma en el inmueble.

Los hechos se iniciaron a raíz de la denuncia presentada por el propietario de la vivienda. Manifestó que, durante el desarrollo de unas obras, habían desaparecido del interior del domicilio tres lingotes de oro que tenía en su poder. La investigación permitió determinar que, para la ejecución de los trabajos el propietario había contratado a una persona encargada de gestionar la obra. Esta persona, a su vez, contrató a diferentes trabajadores que accedían al inmueble.

Los agentes centraron las pesquisas en aquellas personas que habían tenido acceso a la vivienda durante el periodo en el que se produjo la sustracción, realizando diversas gestiones encaminadas a localizar los efectos sustraídos y determinar su destino.

Vendidos en establecimientos de compraventa de oro

Como resultado de la investigación, se pudo establecer que los tres lingotes habían sido vendidos en diferentes establecimientos de compraventa de oro ubicados en el norte y en el sur de la isla. Los agentes identificaron a las dos personas que habían efectuado las operaciones de venta. Procedieron a su detención como presuntos autores del hurto, consiguiendo además recuperar los tres lingotes de oro.

Durante las diligencias practicadas, los detenidos aportaron información que permitió a los agentes determinar la presunta participación de una tercera persona, quien habría planificado y organizado la sustracción de los efectos. Tras las correspondientes gestiones policiales, esta persona fue igualmente localizada y detenida como presunta autora de los hechos. Todos los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

Colaboración Ciudadana

La Policía Nacional agradece y recuerda a los ciudadanos que pueden colaborar, de forma anónima si lo desean, si tienen conocimiento, indicios o sospechas de actividades delictivas, a través de la página web www.policía.es en el apartado Colabora. Facilitando información que será tratada de forma confidencial por los especialistas de la Policía Nacional.