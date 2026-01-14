Dinamarca aumentará maniobras, la presencia militar y tropas en Groenlandia ante el incremento de las tensiones geopolíticas en la región

Dinamarca refuerza su presencia militar en Groenlandia junto a aliados de la OTAN. EFE

El Ministerio de Defensa de Dinamarca anunció este martes un refuerzo de su presencia militar en Groenlandia, territorio autónomo danés, a partir de este miércoles y en coordinación con aliados de la OTAN, en respuesta al aumento de las tensiones en el Ártico.

Según informó Defensa en un comunicado, el objetivo de la medida es mejorar la capacidad operativa en las condiciones extremas de la región y fortalecer la huella de la Alianza Atlántica en el Ártico, tanto en beneficio de la seguridad europea como transatlántica. El plan contempla una mayor presencia en y alrededor de la isla de aviones, barcos y soldados, incluidos efectivos de países aliados.

Entre las actividades previstas para este año figuran la protección de infraestructuras esenciales, el apoyo a las autoridades civiles, la recepción de tropas aliadas, el despliegue de cazas y diversas tareas militares de la Marina. El Comando Ártico, responsable de la defensa de Groenlandia y de las Islas Feroe, se comprometió a mantener informada a la población groenlandesa y a dialogar de forma estrecha con las autoridades locales.

Incremento de presencia militar

El Ministerio recordó que el pasado verano ya se incrementó la presencia militar en la isla con maniobras conjuntas junto a Francia, Noruega, Suecia y Alemania. “La seguridad en el Ártico tiene un significado fundamental para el Reino de Dinamarca y nuestros aliados, por lo que es importante fortalecer aún más nuestra capacidad de operar en la región”, afirmó el ministro de Defensa, Troels Lund Poulsen.

Además, Poulsen añadió que en las próximas semanas Dinamarca y sus aliados “árticos y europeos” concretarán cómo se materializará el aumento de efectivos y de la actividad militar. Horas antes del anuncio oficial, la televisión pública danesa DR informó del envío a Groenlandia de un comando de avanzada para preparar la llegada de más tropas, así como del aterrizaje de un avión militar danés en el aeropuerto de Nuuk.

En el último año, Dinamarca ha anunciado una inversión de unos 42.000 millones de coronas danesas (alrededor de 6.000 millones de euros) para reforzar la defensa en Groenlandia, incluyendo la adquisición de más barcos, satélites y drones. El refuerzo se produce en un contexto de presión por parte de Estados Unidos, que ha acusado a Copenhague de descuidar la seguridad en la zona ante la supuesta presencia de barcos rusos y chinos, pese a haber reducido su propia presencia militar en la isla.

Aumento de la presencia de la OTAN

Varios países europeos, entre ellos Reino Unido y Alemania, han señalado esta semana que estudian un aumento de la presencia de la OTAN en Groenlandia para rebajar la tensión con el presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha aludido a motivos de defensa nacional para justificar un eventual control estadounidense del territorio.

En este contexto, el ministro danés de Asuntos Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, y su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt, tienen previsto reunirse este miércoles en la Casa Blanca con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en un encuentro que contará con la presencia del vicepresidente JD Vance.