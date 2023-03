El presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, sale al paso de las amenazas de Navarro Tacoronte sobre desvelar asuntos del Ayuntamiento de Los Realejos, del que Domínguez fue alcalde

Vídeo RTVC. Informan: Y.Goya / E.Trujillo / Enrique Ayra.

El presidente del Partido Popular en Canarias, Manuel Domínguez, ha reconocido este miércoles que se reunió «en una ocasión» con Marco Antonio Navarro Tacoronte, conocido como el intermediario que da nombre al ‘Caso Mediador’.

Asegura Domínguez que tomó un café con Navarro porque era la persona «que acompañaba a un periodista» con el que tenía esa reunión «después de darle muchas largas. «Me dijeron que tuviera cuidado porque había un señor en el Cabildo de Tenerife que iba a reventar el Ayuntamiento de Los Realejos y a destruirme a mi», afirmó.

Domínguez indicó que no le preocupa lo relativo al Ayuntamiento de Los Realejos. «Porque ha habido transparencia» y son temas menores. Sin embargo dijo que empezó a dudar de esa información cuando conoció que el mediador tenía detalles de proyectos del ayuntamiento «que no debería tener un señor de la calle». Aseguró Manuel Domínguez que no se siente «una víctima (de este caso) sino lo que veo es mucho nerviosismo e intentos de desviar la atención».

Puntualizó que todo lo ocurrido le dio pie a que su partido tomara la decisión de personarse en el ‘Caso Mediador’ que está investigando actualmente la Justicia. Mostró su deseo de que «todo esto se aclare» e insistió en que no se querellará porque «no me considero una víctima sino un objeto de distracción en este momento, es lo que le he pedido al presidente del Gobierno y yo no voy a hacer otra cosa». «Lo que quiero saber es quién quería destruirme políticamente y reventar el Ayuntamiento de Los Realejos», indició.

Imagen Manuel Domínguez. Europa Press / Europa Press 11/2/2023

Amenazas del Mediador

Domínguez ha hecho estas declaraciones en los pasillos del Parlamento de Canarias tras hacerse público que Marco Antonio Navarro Tacoronte, le ha amenazado con «sacar a pasear al Ayuntamiento de Los Realejos», del que el líder popular fue alcalde, y las gestiones que asegura haber hecho para ese Consistorio, según informó la Agencia Efe.

En una entrevista en Xanadú Radio Tenerife, Navarro Tacoronte reaccionaba de ese modo cuando su interlocutor le recuerda que Manuel Domínguez ha anunciado que el PP se personará como acusación en el caso de presunta corrupción que sus revelaciones han destapado, en las que el intermediario también está imputado en varios delitos. «Si me pone una querella, vamos a sacar a pasear al Ayuntamiento de Los Realejos. Si me pone una querella, me tengo que defender», asegura el «mediador», que sostiene que sí ha negociado «algo» para el Consistorio que dirigió Manuel Domínguez desde 2011 hasta el pasado verano, aunque sin desvelarlo.

Inicio del caso ahora investigado

A renglón seguido, dice que se ha «visto en varias ocasiones por fuera del Parlamento» con el ahora presidente del PP de Canarias para intentar explicarle cómo empezó todo este asunto por culpa de un «totorota» (bobo), como define a Ángel Pérez, el exdirector de Deportes del Cabildo de Tenerife.

Como se recoge en el propio sumario, «el caso Mediador» se abre con la detención de Navarro Tacoronte, cuando Ángel Pérez le denuncia por una serie de cargos hechos en una tarjeta de crédito de su titularidad.

Tras pasar por los calabozos, el intermediario se defendió ante la juez diciendo que podía demostrar que esos cargos fueron hechos con permiso y aportó como prueba un teléfono móvil con todos los mensajes, grabaciones y fotografías que ahora se han conocido y que han acabado salpicando a un exdiputado del PSOE, un exdirector general de Ganadería del Gobierno de Canarias y un general retirado de la Guardia Civil.

En la entrevista, Navarro Tacoronte también se refiere a otro de los cargos públicos que ha anunciado que se va a querellar contra él por vincularle a sus manejos, el alcalde de Arona (Tenerife), José Julián Mena (PSOE). De él, dice el intermediario que le consiguió medio millón de euros para financiar su campaña electoral en agradecimiento a un «negocio inmobiliario» que salió bien en su municipio.

«Pedimos que todo esto se aclare

Por su parte, la secretaria de Organización del PSOE de Canarias, Nira Fierro, pedía tras las declaraciones de Manuel Domínguez, que el presidente del PP canario «se explique, que es lo que él nos ha pedido a nosotros». Añadió que «nosotros partimos siempre de la presunción de inocencia, el PP no ha hecho lo mismo con nosotros pero nosotros sí que lo vamos a hacer».

La secretaria de Organización de PSOE Canarias, Nira Fierro CEDIDO POR PSOE CANARIAS (Foto de ARCHIVO Europa Press) 08/10/2022

Fierro abogó por que «todo lo que está pasando se clarifique, el PSOE ha sido tajante, rotundo y ejempla; no nos ha temblado la mano para tomar decisiones que afectan a militantes del PSOE».