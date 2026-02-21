Las dos personas damnificadas presentan heridas de carácter moderado

Dos personas resultaron heridas este sábado en un atropello ocurrido en la carretera España, en el municipio tinerfeño de Santa Úrsula.

Dos heridos en un atropello en Santa Úrsula / Archivo RTVC

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias informó de que el accidente ocurrió sobre las 18:04 horas, cuando se recibió el aviso.

Uno de los heridos se trata de una mujer que, en el momento inicial de la asistencia, presentaba diversos traumatismos de carácter moderado y la trasladaron al Hospital Universitario de Canarias

El otro herido se trata de un hombre de 80 años que presentaba policontusiones de carácter moderado y el personal sanitario lo trasladó en una ambulancia de soporte vital básico del SUC a Hospiten Bellevue.

En el lugar de los hechos también se dirigieron agentes de la Guardia Civil y la Policía Local para instruir las diligencias correspondientes.