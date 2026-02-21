ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Dos heridos en un atropello en Santa Úrsula

Redacción RTVC
Redacción RTVC

Las dos personas damnificadas presentan heridas de carácter moderado

Dos personas resultaron heridas este sábado en un atropello ocurrido en la carretera España, en el municipio tinerfeño de Santa Úrsula.

Un accidente de tráfico deja un fallecido en La Palma
Dos heridos en un atropello en Santa Úrsula / Archivo RTVC

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias informó de que el accidente ocurrió sobre las 18:04 horas, cuando se recibió el aviso.

Uno de los heridos se trata de una mujer que, en el momento inicial de la asistencia, presentaba diversos traumatismos de carácter moderado y la trasladaron al Hospital Universitario de Canarias

El otro herido se trata de un hombre de 80 años que presentaba policontusiones de carácter moderado y el personal sanitario lo trasladó en una ambulancia de soporte vital básico del SUC a Hospiten Bellevue.

En el lugar de los hechos también se dirigieron agentes de la Guardia Civil y la Policía Local para instruir las diligencias correspondientes.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Horarios de la Copa del Rey Valencia 2026

🔴EN DIRECTO | Comienza el partido de la UD Las Palmas vs CD Castellón

EN DIRECTO | Sábado de Piñata en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

0-1 | El CD Tenerife consigue los tres puntos en el tiempo de descuento ante el CD Arenteiro

El Tiempo en Canarias | Calima, vientos secos y temperaturas en ascenso

Contáctanos: Oficina del espectador

© Radio Televisión Canaria, 2026