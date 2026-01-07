El nuevo equipamiento de megafonía, adjudicado a Eco Alfa Telecom por 54.484 euros, permitirá sectorizar mensajes y funcionará con estaciones alimentadas por energía solar en Las Canteras

El Ayuntamiento moderniza la megafonía de la playa de Las Canteras. Europa Press

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha adjudicado el contrato para la renovación y modernización del sistema de megafonía de la playa de Las Canteras a la empresa Eco Alfa Telecom SL, por un importe de 54.484,62 euros y un plazo de ejecución de cinco meses.

El nuevo sistema permitirá sectorizar y personalizar los mensajes en función de las distintas zonas del principal arenal de la ciudad, mejorando la claridad y eficacia de los avisos dirigidos a la ciudadanía.

Según explicó el concejal de Ciudad de Mar, Desarrollo Local y Turismo, Pedro Quevedo, se trata de “implementar un sistema de sonido inalámbrico inteligente que permita emitir mensajes por tramos o sectores, evitando hacerlo en toda la playa cuando no sea necesario”.

Interfaz de usuario multilingüe

La instalación contará con una interfaz de usuario multilingüe, accesible desde cualquier dispositivo con conexión a Internet, y tendrá capacidad para almacenar y reproducir un número ilimitado de mensajes, que podrán programarse o emitirse en tiempo real. La última actualización del sistema de megafonía de Las Canteras se llevó a cabo en 2017.

El equipamiento incluirá un centro de control inteligente y un total de 12 estaciones remotas, alimentadas mediante energía solar y distribuidas estratégicamente a lo largo del paseo de Las Canteras. La comunicación entre el centro de control y las estaciones se realizará por radiofrecuencia, lo que permitirá una gestión centralizada y la activación selectiva de zonas concretas.

Cada estación remota dispondrá de dos altavoces de alta potencia, diseñados para garantizar la durabilidad y eficiencia en el entorno costero, con armarios de protección para los componentes electrónicos.

Se instalará en báculos del paseo

Además, el sistema se instalará en los actuales báculos del paseo o en nuevas estructuras cuando sea necesario, previa realización de un estudio acústico que optimice la ubicación y orientación de los altavoces.

El diseño de la instalación buscará minimizar el impacto visual y físico en la playa, integrando los equipos de forma armónica con el entorno urbano y natural, sin obstaculizar las vistas ni alterar el uso público del espacio, en cumplimiento de las normativas locales de conservación del paisaje.