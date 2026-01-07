El nuevo equipamiento de megafonía, adjudicado a Eco Alfa Telecom por 54.484 euros, permitirá sectorizar mensajes y funcionará con estaciones alimentadas por energía solar en Las Canteras
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha adjudicado el contrato para la renovación y modernización del sistema de megafonía de la playa de Las Canteras a la empresa Eco Alfa Telecom SL, por un importe de 54.484,62 euros y un plazo de ejecución de cinco meses.
El nuevo sistema permitirá sectorizar y personalizar los mensajes en función de las distintas zonas del principal arenal de la ciudad, mejorando la claridad y eficacia de los avisos dirigidos a la ciudadanía.
Según explicó el concejal de Ciudad de Mar, Desarrollo Local y Turismo, Pedro Quevedo, se trata de “implementar un sistema de sonido inalámbrico inteligente que permita emitir mensajes por tramos o sectores, evitando hacerlo en toda la playa cuando no sea necesario”.
Interfaz de usuario multilingüe
La instalación contará con una interfaz de usuario multilingüe, accesible desde cualquier dispositivo con conexión a Internet, y tendrá capacidad para almacenar y reproducir un número ilimitado de mensajes, que podrán programarse o emitirse en tiempo real. La última actualización del sistema de megafonía de Las Canteras se llevó a cabo en 2017.
El equipamiento incluirá un centro de control inteligente y un total de 12 estaciones remotas, alimentadas mediante energía solar y distribuidas estratégicamente a lo largo del paseo de Las Canteras. La comunicación entre el centro de control y las estaciones se realizará por radiofrecuencia, lo que permitirá una gestión centralizada y la activación selectiva de zonas concretas.
Cada estación remota dispondrá de dos altavoces de alta potencia, diseñados para garantizar la durabilidad y eficiencia en el entorno costero, con armarios de protección para los componentes electrónicos.
Se instalará en báculos del paseo
Además, el sistema se instalará en los actuales báculos del paseo o en nuevas estructuras cuando sea necesario, previa realización de un estudio acústico que optimice la ubicación y orientación de los altavoces.
El diseño de la instalación buscará minimizar el impacto visual y físico en la playa, integrando los equipos de forma armónica con el entorno urbano y natural, sin obstaculizar las vistas ni alterar el uso público del espacio, en cumplimiento de las normativas locales de conservación del paisaje.