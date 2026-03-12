La moción reclama al Gobierno de Canarias que vuelva a incluir a la asociación Amigos de Garoé en la tramitación de ayudas para canarios residentes en el país

El pleno del Cabildo de El Hierro ha aprobado una moción en la que exige al Gobierno de Canarias la reincorporación de la Asociación Civil Amigos de Garoé como entidad colaboradora en Venezuela.

La iniciativa salió adelante con los votos a favor del grupo de gobierno (PSOE, PP e IU-Reunir Canarias), la abstención de Asamblea Herreña y el rechazo de Agrupación Herreña Independiente.

La institución insular recuerda que la asociación ha sido excluida del listado de entidades encargadas de recoger y tramitar solicitudes de la convocatoria de ayudas destinadas a personas canarias residentes en Venezuela, publicada en el Boletín Oficial de Canarias el pasado 23 de febrero.

El Cabildo de El Hierro pide reincorporar a Amigos de Garoé como entidad colaboradora en Venezuela. RTVC

Dificultades en transporte y acceso

Estas ayudas incluyen prestaciones como asistencia sanitaria y tarjetas de alimentación y medicamentos para 2026.

Durante el debate plenario se advirtió de que la exclusión puede afectar especialmente a personas mayores de origen herreño que viven en Venezuela, ya que deberán desplazarse a otros puntos para presentar la documentación.

Según se expuso en el pleno, esto supone mayores costes y dificultades en un país donde el transporte y el acceso a servicios básicos presentan importantes limitaciones.