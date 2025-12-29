La iniciativa de Senderos Educativos permitirá duplicar el número de estudiantes participantes y reforzar la educación ambiental en centros educativos de Lanzarote

El Cabildo de Lanzarote renueva el programa Senderos Educativos con una inversión de 250.000 euros. Cabildo de Lanzarote

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Lanzarote ha aprobado sacar a licitación el servicio del programa Senderos Educativos, con un presupuesto cercano a los 250.000 euros, con el objetivo de reforzar la educación ambiental y la interpretación del patrimonio natural y cultural de Lanzarote y La Graciosa.

El nuevo contrato permitirá ampliar el número de alumnos participantes de 4.000 a 9.000, incorporando a estudiantes de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato como actividad complementaria dentro de la educación formal.

El programa, impulsado por el Área de Medio Ambiente, cuenta actualmente con cerca de una veintena de senderos repartidos por todo el territorio insular, concebidos como aulas al aire libre.

Fomentar respeto por el entorno

Desde el Cabildo destacan que la iniciativa busca fomentar el respeto por el entorno, desarrollar competencias ligadas a la sostenibilidad y promover la participación activa de la comunidad educativa.

La renovación del servicio permitirá actualizar contenidos y metodologías, mejorando la planificación y la calidad pedagógica para dar respuesta a la creciente demanda de los centros.

El consejero de Medio Ambiente, Samuel Martín, subrayó la necesidad de impulsar propuestas más dinámicas y participativas, mientras que el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, señaló que el programa forma parte de una estrategia a largo plazo para avanzar hacia una gestión educativa y ambiental más coherente y sostenible.