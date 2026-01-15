El Cabildo refuerza su colaboración con ‘Nuevo Futuro Tenerife’.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y la consejera de Acción Social, Águeda Fumero, visitaron este jueves el centro para conocer la labor social que desarrolla la asociación

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y la consejera de Acción Social, Águeda Fumero, realizaron este jueves una visita al centro Casa Verde, de la entidad Nuevo Futuro Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, con el objetivo de conocer de primera mano la labor social que desarrolla la asociación y reforzar la colaboración institucional en favor de las personas en situación de vulnerabilidad.

Durante el encuentro, se planteó como un espacio de diálogo y reflexión para escuchar las necesidades y preocupaciones de la entidad, así como para abordar las principales líneas de trabajo que desarrolla en su día a día, especialmente con jóvenes en procesos de emancipación. En la visita estuvieron acompañadas por la presidenta de la citada entidad María Esther Navarro Reyes; el gerente, Alfonso Roque Marrero y personal del centro.

Dávila destacó que “Casa Verde es un recurso esencial que demuestra el valor de acompañar, orientar y ofrecer oportunidades reales a quienes más lo necesitan. Desde el Cabildo vamos a seguir reforzando nuestro compromiso con entidades como Nuevo Futuro Tenerife, que trabajan cada día desde la cercanía y la experiencia”.

Dávila añadió que “la colaboración con el tercer sector es clave para avanzar en inclusión social, porque estas entidades sostienen una parte fundamental de la red de apoyo comunitario y nos ayudan a llegar con más eficacia a las personas más vulnerables”.

Acompañar a las familias

Por su parte, Fumero señaló «la importancia que, desde el IASS, damos a la prestación de una atención de máxima calidad y especializada, algo que hacemos, también, estableciendo redes de apoyo, como es el caso de Nuevo Futuro, una entidad que lleva en Tenerife desde 1994, creando hogares». Sobre esta cuestión, Fumero recalcó que «es fundamental acompañar a las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad» y sobre los proyectos que financia el IASS destacó «los hogares de emancipación para jóvenes que salen del sistema de protección y que siguen necesitando ese acompañamiento». La consejera puso en valor el trabajo que realiza Nuevo Futuro.

Reyes agradeció la visita y recalcó la importancia de la colaboración institucional para poner en valor “el trabajo que realizamos porque somos una entidad que trabaja con pasión, dedicación y con alma y muy responsables y coherentes”.

Apoyo a la emancipación y a colectivos vulnerables

‘Nuevo Futuro Tenerife’ impulsa recursos dirigidos a la emancipación, la atención a personas sin hogar y la atención a madres, a través de ayudas del Cabildo canalizadas mediante licitación pública y subvención directa.

En Casa Verde, la entidad desarrolla talleres y actividades orientadas al asesoramiento personal y social, la participación comunitaria y el desarrollo de habilidades básicas para la autonomía, con propuestas como costura, informática, yoga o taichí, entre otras acciones adaptadas a los recursos disponibles.

La entidad expuso durante la visita que el perfil principal de personas usuarias en este recurso corresponde a jóvenes migrantes extutelados y menores extranjeros no acompañados, que necesitan acompañamiento y herramientas para avanzar hacia la vida independiente.

Más de 30 años creando hogares y oportunidades

‘Nuevo Futuro Tenerife’ cuenta con una trayectoria de más de 30 años, en la que ha atendido a más de 3.300 personas, promoviendo programas y hogares vinculados a la inclusión social y la atención a colectivos vulnerables.

Entre sus proyectos se incluyen hogares de emancipación, recursos de apoyo a madres y familias, iniciativas de integración comunitaria y programas de ayuda, consolidándose como una entidad de referencia en la intervención social en la isla.

El Cabildo de Tenerife reafirma con esta visita su compromiso de seguir impulsando políticas públicas que favorezcan la inclusión social, el acceso a derechos y el trabajo coordinado con las entidades del tercer sector.