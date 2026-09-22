José Miguel Álamo asume la presidencia y Cajasiete se incorpora como patrocinador principal para una temporada marcada por el objetivo de regresar a la ACB

El CB Gran Canaria estrena presidente y patrocinador principal. CB Gran Canaria

El CB Gran Canaria afronta una nueva etapa con José Miguel Álamo como presidente y Cajasiete como patrocinador principal. Álamo, profesor titular y hasta ahora vicerrector de Cultura, Deporte y Sociedad de la ULPGC, aseguró que asume el cargo “con responsabilidad y humildad” y señaló entre sus objetivos el aumento de la masa social del club.

El nuevo vicepresidente será Manuel Sánchez Moreno, mientras que el Consejo de Administración incorpora también al exjugador Roberto Guerra y a la exbaloncestista Patricia Muñoz.

Durante la presentación, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, destacó que el nuevo proyecto deportivo y social busca garantizar la estabilidad de la entidad y aspira a devolver al equipo a la ACB.

Cajasiete como nuevo patrocinador principal

El club, que esta temporada compite en Primera FEB, mantiene así su apuesta por la formación y la dimensión social del baloncesto en la isla. Álamo, que hasta ahora era consejero del Cabildo por el Partido Popular, ha renunciado a su cargo y solicitado la baja del partido mientras ejerza la presidencia.

El acto también sirvió para presentar a Cajasiete como nuevo patrocinador principal y las equipaciones de la temporada 2026-2027. La primera camiseta mantiene el amarillo como color principal e incorpora elementos vinculados a la identidad de Gran Canaria, mientras que las otras dos serán azul oscuro y turquesa.

El presidente de Cajasiete, Manuel del Castillo, destacó que el acuerdo supone una apuesta por el deporte y por un proyecto con impacto social en Canarias.