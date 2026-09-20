La Laguna Tenerife se enfrenta este domingo al Bilbao Basket

El Surne Bilbao Basket, invicto en pretemporada hasta la derrota de este viernes en Adeje, intentará imponer las bazas de un roster muy completo

El grupo de Jaka Lakovic afinará su puesta a punto a una semana vista de su estreno liguero, previsto para el domingo día 27, en casa, ante el Casademont Zaragoza; y solo 40 horas después de haberse medido al propio Bilbao, al que derrotó este viernes en Las Torres, prórroga incluida, con motivo del Trofeo Costa Adeje Tenerife Top Training (108-99).

Imagen cedida por la Laguna Tenerife.

La de este domingo será una ocasión ideal para darle una vuelta de tuerca más al laboratorio de pruebas aurinegras. Una buena oportunidad para nutrir de ritmo y buenas sensaciones el engranaje de un grupo que va afianzando cada vez mejor los conceptos implantados por su nuevo técnico. En ese contexto, el conjunto insular volverá a tener enfrente a un rival que le exigirá mucho, tal y como ocurrió el viernes.

Mantener los automatismos

El Surne Bilbao Basket, invicto en pretemporada hasta la derrota de este viernes en Adeje, intentará imponer las bazas de un roster muy completo, que amén de mantener los automatismos y las normas que tan lejos le llevaron la campaña pasada (jugaron también las series por el título ACB, además de repetir corona continental), ha incorporado a piezas muy interesantes a su juego.

La calidad y facilidad anotadora del exterior canadiense Nate Darling (24 puntos ayer) o el poder interior del francés Bastien Vautier, son solo un botón de muestra de las nuevas referencias que maneja Jaume Ponsarnau en un bloque donde jugadores como Harald Frey, Margiris Normantas, Darrun Hilliard, Martin Krampelj (6/8 en triples en Las Torres) o Tryggvy Hlinason mantienen muy alto el listón del curso pasado.

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