CB Gran Canaria vs Alimerka Oviedo Baloncesto. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este sábado 26 de septiembre. Partido correspondiente a la J1 de la Primera FEB. Se puede seguir la información en directo en rtvc.es

Dreamland Gran Canaria y Alimerka Oviedo Baloncesto se enfrentan este sábado 26 de septiembre, a partir de las 20:00 (hora canaria) en el Gran Canaria Arena. Partido correspondiente a la jornada 1 de la Primera FEB.

CB Gran Canaria vs Alimerka Oviedo Baloncesto | J1 Primera FEB

Posiciones en la clasificación de CB Gran Canaria y Alimerka Oviedo Baloncesto

Al no haber comenzado aun la liga, no están claras las posiciones de ambos equipos aún.