El CB Gran Canaria se presenta ante su afición en directo en Televisión Canaria

La emisión de la presentación oficial de la plantilla comenzará este miércoles a las 18:45 horas en el Gran Canaria Arena

El jugador de Sudán del Sur, Kur Kuath, con el Gran Canaria. Imagen CB Gran Canaria

Televisión Canaria emitirá en directo este miércoles 16 de septiembre la presentación oficial del Club Baloncesto Gran Canaria ante su afición en el Gran Canaria Arena. La retransmisión arrancará a las 18:45 horas para ofrecer al detalle la puesta de largo de la plantilla de la temporada 2026-2027 previa al partido amistoso frente al Caja 87 de Sevilla, y podrá seguirse a través de la plataforma Canarias Play, la web rtvc.es y el canal de YouTube de Deportes de Televisión Canaria.

El Gran Canaria afronta la nueva campaña en Primera FEB, categoría a la que descendió desde la ACB la pasada temporada, con el firme objetivo de recuperar su estatus y volver a situarse entre los referentes del baloncesto nacional e internacional.

La puesta de largo del conjunto claretiano se enmarca en el partido amistoso frente al Caja 87 de Sevilla, rival que también militará en Primera FEB esta venidera campaña. Antes del inicio del choque, los aficionados podrán conocer sobre la pista al nuevo proyecto deportivo encabezado por el técnico brasileño Bruno Savignani y por Francesc Solana como director deportivo, además de los nuevos rostros de la plantilla, entre los que destaca el retorno del pívot grancanario Fran Guerra.

Puesta a punto antes del debut liguero

Tras haberse medido a puerta cerrada a La Laguna Tenerife el pasado 3 de septiembre, la pretemporada del equipo amarillo continuará con los enfrentamientos ante Fuenlabrada, Tizona Burgos y Askatuak Gipuzkoa. Toda esta fase de preparación culminará con el debut oficial en la competición liguera, fijado para el sábado 26 de septiembre frente al Oviedo Basket en el Gran Canaria Arena.

Para Fátima Febles, jefa de Deportes de Televisión Canaria, se trata de “un partido relevante en el que el Granca se presenta ante su afición antes de una temporada que debe ser la del regreso a la ACB tras perder la categoría. El club necesita el apoyo de sus seguidores y nosotros reflejaremos ese cariño que nunca debe faltar, especialmente en este partido».

Por su parte, Carlos Alocén, jugador del Gran Canaria, señala que «es muy importante que Televisión Canaria ofrezca en directo este partido que servirá de presentación ante nuestros aficionados, tanto los que estarán en el pabellón como aquellos que no puedan estar y lo puedan seguir por la tele».

Equipo de retransmisión

La retransmisión de la presentación y el posterior choque amistoso contará con la narración del periodista deportivo Moisés Rodríguez, quien estará acompañado en los comentarios por el análisis técnico del exjugador amarillo Roberto Guerra.