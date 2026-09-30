El CV Guaguas presenta a sus dos torres iraníes

Alireza y Mirza, ambos de 2,05 metros, son los primeros jugadores de este país asiático que llegan al voleibol español para reforzar un equipo que afronta una temporada con ‘Champions’ y las competiciones nacionales

Los dos jugadores iraníes reforzarán un equipo que esta temporada afrontará ‘Champions’ y competiciones nacionales. Imagen CV Guaguas

El CV Guaguas ya tiene a sus torres iraníes. Mirza (1991) y Alireza (1998), dos internacionales con Irán de 2,05 metros, fueron presentados este miércoles en el Hotel Royal Hideaway Santa Catalina como nuevos jugadores del conjunto amarillo, en una apuesta inédita del club por el voleibol del país asiático. En palabras del presidente Juan Ruiz: «Es la primera vez que dos jugadores iraníes llegan juntos a competir en el voleibol español y ambos lo hacen con la ilusión de estrenarse en una liga que consideran una oportunidad para dar un nuevo paso en sus carreras».

«Es un placer para cualquier jugador jugar en la Superliga y, sobre todo, aquí en Guaguas», explicaron durante la presentación. Los dos llegan procedentes de generaciones diferentes del voleibol iraní, pero comparten representante, el artífice de abrir esta vía, y ahora también camiseta.

Adaptación a la isla

Según informa un comunicado del club amarillo, la adaptación a la isla apenas ha comenzado, especialmente para Mirza, que lleva solo tres días en Gran Canaria. Alireza, en cambio, ya acumula alrededor de un mes en el entorno del equipo y ha podido conocer mejor el método de Sergio Miguel Camarero. «Sergio siempre quiere empujar al jugador. Todos los entrenamientos son muy intensos», explicó Alireza sobre el técnico amarillo.

Mirza todavía necesitará algo más de tiempo. Después de un periodo sin competir, el club calcula que necesitará entre tres y cuatro semanas para alcanzar su mejor condición. «A Mirza le falta un tiempo porque llevaba un tiempo sin poder competir en cancha», explicó Juan Ruiz, que espera tenerlo disponible en un mes. Alireza, por su parte, ya se encuentra «en un buen estado de forma».

Uno de los grandes focos estará en Mirza, llamado a ocupar un espacio importante en una plantilla que perdió este verano a una figura como Osmany Juantorena. El iraní, sin embargo, quiso quitarse de encima cualquier comparación antes incluso de comenzar. «Yo estoy aquí por mí mismo. No vengo a reemplazar a nadie. Vengo a ser yo y a dar lo mejor que tengo», aseguró.

El nuevo receptor amarillo también quiso enviar un mensaje a la afición. «Sé que tenemos un buen equipo y buena gente alrededor. Quiero dar mi mejor versión y hacer todo lo posible por el club», explicó. Una responsabilidad que asume con naturalidad pese al peso de su antecesor y al nivel de exigencia de un Guaguas que aspira a volver a estar en la pelea por todo.

Los dos jugadores iraníes reforzarán un equipo que esta temporada afrontará ‘Champions’ y competiciones nacionales. Imagen CV Guaguas

Competir en la CEV Champions League

La CEV Champions League es uno de los grandes alicientes para ambos. El equipo amarillo se quedó la pasada temporada a las puertas de alcanzar la Final Four en la máxima competición continental y este curso quiere volver a codearse con los grandes. «Jugar la Champions es una gran oportunidad», apuntaron los iraníes, conscientes de que tendrán delante los mejores del continente.

La primera impresión de Gran Canaria, además, está siendo positiva. Mirza reconoció que le ha sorprendido la cercanía de la gente. «Pensaba que las personas en Europa eran más distantes, pero aquí la gente es muy amable. Me están ayudando mucho y me gusta», explicó.

Una plantilla aún por ensamblar

Nico Bruno, que hizo de intérprete en la rueda de prensa, fue el encargado de poner perspectiva al estado actual de la plantilla. El capitán considera que el equipo tiene margen de crecimiento. «Como estamos ahora, me gusta. Creo que tenemos mucho para crecer», explicó.

El argentino considera que el potencial no se mide únicamente por los nombres. «Los nombres siempre son importantes, pero después es cómo trabajas, cómo se termina de armar el equipo y cómo termina de jugar», apuntó. Destacó además el trabajo realizado durante las primeras semanas de pretemporada, cuando el equipo todavía no disponía de todos sus efectivos.

El calendario ya aprieta

El conjunto grancanario disputará este fin de semana el Trofeo Ciudad de Valencia, con Valencia, Benidorm y Cisneros como rivales, y el próximo martes se enfrentará al Monza en Barcelona, retransmitido por Televisión Canaria. Después llegará la Copa Ibérica, primer título de la temporada en el horizonte amarillo. Juan Ruiz considera que el equipo llegará a esa cita «al 80 o 85%» de su nivel y no esconde el objetivo: «La intención del Guaguas es ganarlo».

Con Mirza y Alireza Farahani como las nuevas ‘torres iraníes del proyecto, el CV Guaguas comienza a completar una plantilla que quiere volver a mirar hacia Europa sin renunciar a ninguno de los títulos nacionales