El CV Emalsa Gran Canaria ganó su segundo partido del I Memorial Rosa Bolaños Molina por 3-1 al CV Sayre CC La Ballena

Victoria trabajada del CV Emalsa Gran Canaria ante el CV Sayre CC La Ballena / CV Emalsa Gran Canaria

El CV Emalsa Gran Canaria golpeó primero, encajó el empate en el segundo acto y supo amarrar el triunfo en un tramo final de máxima tensión tras imponer su bloqueo y pegada ante el CV Sayre CC La Ballena. Segunda victoria de las de Juan Diego García en el I Memorial Rosa Bolaños Molina, disputado en la Sala Club del Gran Canaria Arena.

Primer set

El set comenzó con máxima paridad en los compases iniciales (5-5), con ambos equipos ajustando sus líneas de pase y mostrando contundencia en la red mediante primeros tiempos y un bloqueo bien asentado. Tras el tanteo inicial, la manga se encareció para el Sayre, que pagó caro un tramo irregular en ataque; sin embargo, logró sostenerse en el partido a base de una sólida segunda línea y buenas lecturas defensivas (6-9).

El Emalsa tomó la batuta del juego imprimiendo un punto más de agresividad desde la línea de saque. El equipo local empezó a poner tierra de por medio en el electrónico (16-10). En ese contexto emergió la figura de Jessica Akamere, dominando por encima del bloqueo rival con remates de altura (22-13).

Buscando una reacción, el Sayre consumó un doble cambio (colocadora-opuesta) para refrescar la rotación y estirar la manga. Akamere volvió a golpear castigando un balón vendido en la red para firmar el 23-14 de penalti. En el tramo final, Juan Diego movió el banquillo dando entrada a Inés Ignacio y Alejandra Pavón. Una buena acción de Lucre Castellano cerró el punto y selló el set con un definitivo 25-17.

Segundo set

El Emalsa Gran Canaria saltó al segundo acto imponiendo su ritmo desde el servicio para firmar un parcial de salida favorable (6-2). El cuadro local reestructuró su esquema dando continuidad a Inés Ignacio y Alejandra Pavón en cancha, además de la entrada de Jessica Goyanes. Sin embargo, el CV Sayre ajustó de inmediato su primera línea defensiva: la efectividad en el bloqueo del conjunto visitante amortiguó los ataques locales y recortó distancias rápidamente (6-5).

A partir de ahí, la manga entró en una fase de máxima paridad. Las de Eduardo Toranzo afianzaron su K1 ajustando la recepción y encontrando mayor contundencia en los remates desde las alas, lo que les permitió culminar la remontada y ponerse por delante (15-18).

Tras un tiempo muerto solicitado por el banquillo local para reordenar la táctica, el Emalsa Gran Canaria reaccionó afinando su ataque y apretando el marcador (18-19). A pesar del empuje del Emalsa, el Sayre no cedió terreno en el tramo decisivo: tiró de oficio en la distribución y solidez en el contraataque para aguantar la ventaja (19-21) hasta cerrar el juego a su favor y poner el empate a uno en el global del encuentro.

Tercer set

El Sayre saltó a la cancha manteniendo la inercia positiva anterior, pero la reacción local no se hizo esperar: el Emalsa Gran Canaria apretó el paso para restablecer las tablas de inmediato (6-6). A partir de ahí, las locales recuperaron las buenas sensaciones del set inicial, elevando el nivel de distribución desde la colocación y sacando partido de la línea de saque para distanciarse (18-13).

Pese a la distancia, el bloque visitante rehusó dar la manga por perdida y ajustó las líneas en segunda parte del set, apretando el marcador hasta un igualado 23-21. Sin embargo, en el momento crucial Magui Frías en la red, firmó un bloqueo que otorgó el primer punto de set a las locales (24-21). Finalmente, Helô no perdonó en el ataque y selló con un remate el 25-22, devolviendo la ventaja al Emalsa Gran Canaria en el global.

Reparto de puntos en el cuarto set en juego (9-9). Por momentos jugó mejor uno y después el otro, pero la paridad era palpable en el marcador (17-16). Poniéndose el Sayre por delante con un 19-21, aprovechando desajustes del Olímpico. Jessica Goyanes puso de nuevo tablas (21-21). Goyanes de nuevo enseñó el camino con el 23-22. Y Helô desde el bloqueo finalizó para marcar el definitivo 25-23 y hacerse con el partido.

Cuarto set

El cuarto acto arrancó bajo un guión de máxima paridad, con un reparto constante de puntos en la red y alternativas en el dominio del juego (9-9). Ninguno de los dos equipos lograba imponer su ritmo de forma continuada, entablando una batalla táctica donde los aciertos y los errores se alternaban a ambos lados de la cancha (17-16).

Aprovechando varios desajustes, el Sayre tomó la delante (19-21). Fue entonces cuando apareció Jessica Goyanes: la jugadora del Emalsa tiró de acierto en ataque, para devolver las tablas al luminoso (21-21) y volver a marcar el camino hacia la victoria firmando el 23-22. Helô aguantó la posición en la red para sellar un bloqueo definitivo que colocó el 25-23, cerrando el partido y amarrando el triunfo definitivo para el Emalsa Gran Canaria.