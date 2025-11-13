El Gobierno ha ordenado el confinamiento de todas las explotaciones de aves de corral que se crían al aire libre en España para la prevención y control del contagio por gripe aviar

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha ordenado, a partir de este jueves , el confinamiento de todas las explotaciones de aves de corral que se crían al aire libre en España para la prevención y control del contagio por gripe aviar.

Esta nueva decisión amplía a todo el país el confinamiento de las aves de corral, que desde el lunes pasado afectaba ya a unos 1.200 municipios españoles ubicados en las zonas consideradas de especial riesgo y vigilancia, con el fin de evitar el contacto con aves silvestres migratorias contagiadas.

Según el Ministerio, se trata de un refuerzo de las medidas preventivas frente a la influenza aviar, ante el aumento del riesgo de expansión de esta enfermedad altamente infecciosa.

Confinadas todas las explotaciones de aves de corral al aire libre

En una orden publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en vigor desde este jueves, el Gobierno ha establecido el confinamiento de las granjas avícolas al aire libre en cualquiera de los métodos existentes de cría, incluidas las explotaciones ecológicas y las de autoconsumo o en las que se produzcan huevos o carne para su venta directa al consumidor final.

De esta forma, se prohíbe la cría y el mantenimiento al aire libre de aves de corral y otras aves cautivas, aunque cuando no sea posible las autoridades podrán autorizar el mantenimiento de las aves de corral al aire libre bajo una serie de condiciones.

Cuando no se pueda confinar la granja, las autoridades podrán autorizar la colocación de telas pajareras o cualquier otro dispositivo que impida la entrada de aves silvestres, y siempre que se alimente a las aves en el interior de las instalaciones o en un refugio que impida la llegada de aves silvestres y su contacto con los alimentos o el agua destinados a las aves de corral.

Estará prohibido criar patos y gansos con otras especies de aves de corral

Además, queda prohibido criar patos y gansos con otras especies de aves de corral; dar agua a las aves de corral procedente de depósitos de agua a los que puedan acceder aves silvestres, salvo que el agua esté tratada; así como la presencia de aves de corral o cautivas en centros de concentración de animales como certámenes ganaderos, exhibiciones y celebraciones culturales.

No obstante, las autoridades competentes de las comunidades y las ciudades autonómicas podrán autorizar dichas concentraciones siempre que las aves procedan de la propia ciudad o región, y se efectúe una evaluación de riesgo de resultado favorable.

Estas medidas, adoptadas de manera cautelar, se deben adoptar sin perjuicio de otras que hayan aprobado las comunidades y las ciudades de Ceuta y Melilla desde el 10 de noviembre, en el marco de la declaración del MAPA de la situación de alto riesgo epidemiológico.

Detectados 14 focos de gripe aviar

Hasta la fecha se han notificado 14 focos de gripe aviar en aves de corral, 5 en cautivas y 68 en aves silvestres, todos ellos pertenecientes al subtipo H5N1, según el Ministerio.

Además, durante las últimas cuatro semanas se ha incrementado «notablemente» el número de focos en aves de corral y silvestres notificados en los países de centro y norte de Europa, territorios desde los cuales un gran número de aves migratorias se desplazan hacia España con la próxima llegada del invierno.

El Ministerio ha considerado que existe un «claro riesgo de contagio» desde las aves silvestres a las explotaciones en que la cría se realiza al aire libre, por lo que ha adoptado el confinamiento de las aves de corral como medida cautelar.