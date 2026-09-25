Desde el IES El Doctoral aseguran que en episodios de calor se llegan a alcanzar temperaturas de hasta 40 grados en las aulas y los estudiantes y profesores sufren desmayos y mareos

Declaraciones: Ana García, presidenta del AMPA del IES El Doctoral / Informa: Redacción Informativos RTVC

La comunidad educativa del IES El Doctoral, en Santa Lucía de Tirajana, sureste de Gran Canaria, se concentró este viernes a primera hora de la mañana para denunciar la situación del centro durante los episodios de calor.

Desde el centro escolar aseguran que se alcanzan temperaturas de hasta 40 grados en las aulas y los estudiantes y profesores sufren desmayos y mareos.

La comunidad educativa del IES El Doctoral denuncia la situación que viven en el centro con los episodios de calor. Imagen RTVC

La Asociación de Madrid y Padres de Alumnos (AMPA) del centro califica de insoportable las condiciones en el interior.

Informa: Redacción informativos RTVC

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias afirma que este verano ya ha actuado en casi 300 centros para combatir las altas temperaturas. Asimismo, la Consejería insiste en que la Consejería continuará con la adaptación de sus centros escolares frente a episodios de altas temperaturas.