Desde este 14 de septiembre hasta el día 18 se podrán hacer las reservas de los viajes asignados a cada provincia

El Imserso comercializa desde este lunes 879.213 plazas, con 7.447 viajes a 50 euros.

Los viajes del Imserso para la temporada 2026-2027 comenzarán a comercializarse este lunes, 14 de septiembre, con un total de 879.213 plazas para turismo de costa peninsular, costa insular y viajes de escapada, y contarán con 7.447 plazas con una tarifa plana de 50 euros para pensionistas con menores recursos.

La comercialización se desarrollará inicialmente entre hoy y el 18 de septiembre, cuando los beneficiarios podrán reservar únicamente los viajes correspondientes al cupo asignado a su provincia. A partir del 19 de septiembre podrán acceder también a las plazas que hayan quedado disponibles de cualquier provincia, mientras que la venta permanecerá abierta durante toda la temporada.

De las 879.213 plazas ofertadas, el 50,1% corresponde a destinos de costa peninsular, el 25,9% a costa insular y el 23,9% restante a turismo de escapada, que incluye circuitos culturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia y viajes a Ceuta, Melilla y destinos europeos. Los primeros viajes de la temporada se realizarán a partir del 1 de octubre, con Oropesa como primer destino.

El programa cuenta con 4.602.255 personas acreditadas y mantendrá además la posibilidad de viajar con animales de compañía en los destinos de costa peninsular y costa insular, una opción que permitió viajar con sus mascotas a 1.066 personas durante la temporada 2025-2026.

Pensionistas con rentas menores

La tarifa plana de 50 euros, introducida la pasada temporada para facilitar el acceso a los viajes a los pensionistas con menores rentas, contará con 7.447 plazas en esta nueva edición. La medida registró 5.221 usuarios en su primer año, frente a las 523 plazas utilizadas en la temporada anterior con el descuento del 50% sobre el precio del viaje.

Los viajes podrán reservarse a través de las páginas web de Turismo Social y Mundicolor, según el tipo de destino, con el DNI y la clave de acreditación, así como en las agencias de viajes autorizadas presentando únicamente el DNI.