Si tienes más de 60 años y te gusta viajar, hay 50.000 plazas esperándote

Viajes El Corte Inglés lanza una campaña para mayores de 60 años con más de 50.000 plazas que incluyen costas, islas, circuitos, grandes viajes y cruceros, con salidas desde distintos puntos de España

Viajes El Corte Inglés ha puesto en marcha la campaña ‘Si tienes más de 60 años, ¡hay otra forma de viajar!’, dirigida a mayores de 60 años y con más de 50.000 plazas disponibles para viajar por costas peninsulares, islas, circuitos culturales, grandes viajes y cruceros.La programación cuenta con disponibilidad inmediata y ofrece propuestas para distintos intereses y presupuestos, con precios desde 195 euros para costas, 539 euros para islas, 353 euros para circuitos nacionales, 653 euros para circuitos internacionales y 360 euros para cruceros.

Campaña Viajes El Corte Inglés “Si tienes más de 60 años, ¡hay otra forma de viajar!”. REMITIDA / HANDOUT por VIAJES EL CORTE INGLÉS

Sicilia, Turquía o Egipto

La oferta se apoya principalmente en Club de Vacaciones, el turoperador especializado en viajes para mayores del Grupo Viajes El Corte Inglés, e incluye estancias en destinos como Mallorca, Tenerife, Lanzarote y Menorca, además de circuitos por las Rías Bajas, Cantabria, Andalucía y Extremadura.

La campaña también contempla grandes viajes a destinos como Sicilia, Turquía y Egipto, así como programas especiales para Navidad y Fin de Año, escapadas a mercadillos navideños de ciudades como Budapest y Praga y propuestas de bienestar y termalismo en lugares como Archena y Fundão, en Portugal.

Muchos de los programas incluyen servicios como traslados, visitas guiadas, excursiones organizadas, asistencia y guías locales, además de salidas desde diferentes puntos de España en tren, autocar o avión. La programación incorpora también opciones de solo estancia o solo vuelo y vuelos directos desde distintas ciudades españolas.

Cruceros

La oferta se completa con una selección de cruceros por el Mediterráneo, Canarias y otros destinos internacionales, con itinerarios que pueden incluir paquetes de bebidas, excursiones o asistencia durante el viaje. Los clientes podrán además reservar determinados programas desde 14 euros por persona y acceder a financiación en tres meses y otras ventajas promocionales.

Como incentivo, Viajes El Corte Inglés sorteará dos viajes a Egipto para dos personas entre los clientes que contraten alguno de los programas incluidos en la campaña por un importe igual o superior a 400 euros por persona y completen el proceso de participación establecido.

La campaña permanecerá disponible para reservas hasta el 6 de diciembre de 2026, para viajes con salidas programadas hasta el 30 de junio de 2027.