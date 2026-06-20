El magistrado ha tomado esta decisión de retirar el pasaporte en un auto difundido este sábado, tras la audiencia preliminar celebrada el pasado lunes

Begoña Gómez. Imagen EFE

El juez Juan Carlos Peinado ha enviado a juicio a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha fijado como medidas cautelares la retirada del pasaporte, le prohíbe salir del territorio nacional y estipula una comparecencia quincenal en el juzgado.

El magistrado ha tomado esta decisión en un auto difundido este sábado, tras la audiencia preliminar celebrada el pasado lunes en la que las acusaciones populares solicitaron medidas cautelares por riesgo de fuga.

En concreto, Peinado envía a juicio a Gómez por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos y a su asesora Cristina Álvarez por los mismos delitos.

Además, también envía a juicio al empresario Juan Carlos Barrabés por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares.

Reacción de Moncloa

La decisión del juez Peinado de retirar el pasaporte a Begoña Gómez y enviarla a juicio constata la persecución, la obsesión y la desproporción de este magistrado, según han informado fuentes del Palacio de la Moncloa.

Las fuentes consultadas por EFE han asegurado que la instrucción del juez Peinado carece de todo sentido jurídico y sólo atiende a motivos políticos.

El PSOE mantiene la inocencia de Begoña Gómez

Por su parte, el PSOE ha reafirmado este sábado que Begoña Gómez «es inocente» y que está siendo «perseguida judicialmente».

En una publicación en la cuenta del partido en X, el PSOE ha señalado que la esposa del presidente del Gobierno «lleva dos años siendo perseguida judicial y políticamente», por lo que «lo de hoy es un paso más, un escándalo democrático que no se sostiene».

Además, su secretaria de Organización, Rebeca Torró, ha señalado en otra publicación: «Una decisión desmedida y desproporcionada. A la altura de un proceso político escandaloso contra una persona inocente».

«Delirante, obsesivo y vergonzoso», ha escrito en su cuenta la portavoz del partido socialista, Montse Mínguez.

Óscar Puente, ministro de Transportes, ha indicado, por su parte, que en el auto «se llega a afirmar que puede ser la propia policía que custodia a Begoña Gómez la que le ayude a fugarse», en mayúsculas y entre signos de exclamación, para añadir: «Y esto lo está consintiendo la Audiencia Provincial de Madrid y el CGPJ».