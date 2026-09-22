Los trabajadores del Ministerio de Defensa se concentran en todas las islas y piden 300 euros más al mes para equiparar sus salarios a los del personal militar en Canarias

El personal civil que trabaja en el Ministerio de Defensa, unas 1.500 personas en Canarias, ha vuelto a concentrarse a las puertas de sus puestos de trabajo en todas las islas para reclamar una mejora salarial. Denuncian que muchos de sus sueldos apenas alcanzan el salario mínimo y reclaman una subida de 300 euros al mes.

Los trabajadores piden así reducir la diferencia salarial con el personal militar con el que, aseguran, comparten tareas y responsabilidades. Critican que los militares sí hayan recibido incrementos salariales de carácter fijo mientras ellos llevan años sin una subida que consideran suficiente para compensar el aumento del coste de vida.

El personal civil de Defensa reclama una subida salarial en Canarias. RTVC

Reclaman una equiparación de sus condiciones salariales

Las reivindicaciones se mantienen desde hace dos años y, según los trabajadores, hasta el momento no han obtenido una respuesta de Defensa.

Aseguran que la pérdida de poder adquisitivo les ha dejado «muy atrás» y reclaman una equiparación de sus condiciones salariales con las del personal militar.