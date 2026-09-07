El alcalde, José Manuel Bermúdez, firma el decreto que reorganiza las responsabilidades del Grupo Municipal Popular a petición de la propia formación

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha firmado el decreto que establece una nueva distribución de las responsabilidades institucionales del Grupo Municipal Popular, socio de gobierno de Coalición Canaria en el Ayuntamiento capitalino. La reorganización responde a una petición del propio Partido Popular de Santa Cruz de Tenerife.

Imagen de archivo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

En virtud de esta modificación, Carmen Pérez pasa a asumir la Primera Tenencia de Alcaldía y la portavocía del Grupo Municipal Popular, mientras que el resto de las responsabilidades del grupo experimentan también algunos cambios.

Nueva distribución de las Tenencias de Alcaldía

La reorganización establece una nueva distribución de las Tenencias de Alcaldía correspondientes al Partido Popular. Carlos Tarife pasa a ocupar la tercera Tenencia de Alcaldía, Zaida González asumirá la quinta y Alicia Cebrián la séptima.

Con esta modificación, Santiago Díaz Mejías deja de ostentar una Tenencia de Alcaldía. Por su parte, las portavocías adjuntas del Grupo Municipal Popular quedarán en manos de Carlos Tarife y Zaida González.

Cambios en las áreas de gobierno

En cuanto a las áreas de gobierno, se mantienen las competencias que actualmente tienen asignadas los concejales del Partido Popular, salvo en dos áreas concretas. Planificación Estratégica y Mercado pasan de Carlos Tarife a Carmen Pérez.

El resto de las responsabilidades de gobierno mantiene su actual distribución, por lo que la reorganización afecta únicamente a las competencias señaladas en el decreto.

Carmen Pérez sustituye a Tarife en la Autoridad Portuaria

El decreto contempla asimismo un cambio en la representación municipal en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. Carmen Pérez sustituirá a Carlos Tarife como vocal representante del Ayuntamiento.

El Consistorio dará cuenta de todos estos cambios en el próximo Pleno ordinario, previsto para el 25 de septiembre.